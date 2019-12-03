في واقعة مروّعة .. سيدة تقتل ابن زوجها الرضيع غليا بالماء في الزرقاء

جي بي سي نيوز :- اصدرت محكمة الجنايات الكبرى حكما على سيدة قتلت ابن زوجها الرضيع غليا بالماء بالاشغال المؤقتة 20 عاما .

وفي تفاصيل الحادثة الواقعة بمدينة الزرقاء : اقدمت المتهمة، على وضع ابن زوجها الرضيع والذي يبلع من العمر عامين داخل وعاء ماء ساخن لدرجة الغليان مما ادى الى اصابته بحروق من الدرجتين الثانية والثالثة ، حيث توفي بعد يومين من نقله الى المستشفى .

واضافة للتفاصيل : فأن والدة الطفل تركت الطفل وشقيقته - بعد خلافات مع زوجها - لترعاهم المتهمه .

ويذكر ان والد الطفل اسقط حقه الشخصي عن المتهمة الا ان والدة الطفل لم تسقط حقها الشخصي.