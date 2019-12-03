جوجل تكشف عن أفضل تطبيقات وألعاب أندرويد لعام 2019

أعلنت شركة جوجل عن الفائزين السنويين ضمن متجر تطبيقاتها لنظام أندرويد لعام 2019، وتسلط القائمة الضوء على التطبيقات والألعاب والأفلام والبرامج التلفزيونية والكتب والكتب الصوتية التي تعتقد جوجل أنها تمثل أفضل الموجود لنظام أندرويد على مدار العام الماضي.
وعلى عكس آبل، فإن القائمة تتضمن أيضًا قسم اختيار المستخدم الذي يكشف عن نتائج استطلاعات الرأي التي أجرتها جوجل على نظام أندرويد خلال الأسبوعين الماضيين.
وفتحت الشركة إمكانية التصويت للمستخدمين في أربع فئات هي التطبيقات والألعاب والأفلام والكتب في 11 نوفمبر، وأغلقت التصويت يوم 25 نوفمبر، وجاءت النتائج كما يلي:
- أفضل تطبيق بحسب اختيار المستخدمين: محرر الفيديو Glitch Video Effects.
- أفضل لعبة بحسب اختيار المستخدمين: Call of Duty: Mobile.
- أفضل فيلم بحسب اختيار المستخدمين: Avengers: Endgame.
- أفضل كتاب بحسب اختيار المستخدمين: قصص مخيفة تروى في الظلام.
واختارت الشركة أيضًا أفضل تطبيق لعام 2019، حيث فاز Ablo بالصدارة، وهو تطبيق شبكة اجتماعية يترجم اللغات في الوقت الفعلي أثناء مكالمات الفيديو والمحادثات النصية، مما يتيح التواصل بسهولة مع أشخاص جدد من جميع أنحاء العالم، وتشمل الفئات الأخرى هذا العام أفضل تطبيق للتطوير الشخصي، وأفضل أساسيات الحياة اليومية، وأفضل كنوز مخفية.
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وبالانتقال إلى الألعاب، فقد حصلت Call of Duty: Mobile من شركة Activision على جائزة Best Game of 2019، الأمر الذي جعلها تتفوق على PUBG Mobile و Fortnite، وتشمل الفئات الأخرى في هذا الإصدار Best Indie و Best Competitive و Best Innovative.
وقالت جوجل: يجب أن تكون أفضل لعبة لعام 2019 ممتعة وقابلة للوصول وتوفر طريقة لعب رائعة ومثيرة، كما أنها تحتاج أيضًا إلى تخطي حدود ما نتوقعه على الهاتف المحمول، وهو ما تفعله اللعبة الفائزة هذا العام.
ويمكنك التحقق من جميع تطبيقات وألعاب جوجل بلاي المرشحة لهذا العام أدناه:
أفضل تطبيق لعام 2019
Ablo
أفضل تطبيق لأساسيات الحياة اليومية
Appy Weather
أفضل تطبيقات التطوير الشخصي
Peloton
Scripts by Drops
Smarter: Brain Training and Mind Games
Wisdo
Yoga for Beginners
أفضل تطبيقات للمتعة
21 Buttons
Ablo
Concepts: Sketch, Design, Illustrate
Enlight Pixaloop
Glitch Video Effects
أفضل كنوز مخفية
Big Bang AR
Hipcamp Camping App
MashApp
MASSE
MelodyVR
أفضل لعبة لعام 2019
Call of Duty: Mobile
Best Competitive
Brawl Stars
Call of Duty: Mobile
Rumble Stars Football
Tacticool — 5v5 Shooter
Tennis Clash
أفضل ألعاب عادية
Angry Birds Dream Blast
Diner Dash Adventures
Golf Peaks
Mario Kart Tour
Vineyard Valley
أفضل ألعاب مبتكرة
Archero
Assassin’s Creed Rebellion
Auto Chess
The Elder Scrolls: Blades
Minit