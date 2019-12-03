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ترامب: خسائر الأسهم الأمريكية اليوم ضئيلة مقارنة بمكاسبها القياسية

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ترامب: خسائر الأسهم الأمريكية اليوم ضئيلة مقارنة بمكاسبها القياسية ترامب: خسائر الأسهم الأمريكية اليوم ضئيلة مقارنة بمكاسبها القياسية

مباشر: قلل الرئيس دونالد من خسائر سوق الأسهم الأمريكية اليوم الثلاثاء بعد تصريحاته المقلقة بشأن الصفقة التجارية، واصفاً الهبوط بأنه ضئيل.

وتراجعت الأسهم الأمريكية بوتيرة قوية خلال تعاملات اليوم حيث فقد "داو جونز" 400 نقطة بعد تصريحات ترامب بأنه من الأفضل تأجيل الصفقة التجارية مع الصين إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية 2020.

وأوضح الرئيس الأمريكي في تصريحات للصحفيين على هامش قمة حلف الناتو في لندن، اليوم الثلاثاء، أن خسائر "وول ستريت" ضئيلة مقارنة مع كل من الأهمية الاقتصادية لإبرام صفقة تجارية مناسبة مع الصين ومكاسب السوق منذ انتخابه.

وأضاف ترامب أنه لن يوقع على صفقة تجارية مع الصين إن لم تكن جيدة بالنسبة للولايات المتحدة.

وتابع الرئيس الأمريكي: "خسائر السوق اليوم قليلة مقارنة بالمستويات القياسية التي حصلنا عليها"، مشيراً :" إذا ارتفعت او تراجعت الأسهم فأنا لا أنظر إليها، بل أهتم بالوظائف فقط".

مباشر (اقتصاد)

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