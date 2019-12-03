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محدث.. الدولار الأمريكي يتراجع عالمياً مع المخاوف التجارية

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محدث.. الدولار الأمريكي يتراجع عالمياً مع المخاوف التجارية محدث.. الدولار الأمريكي يتراجع عالمياً مع المخاوف التجارية

مباشر: تراجع الدولار الأمريكي عالمياً مقابل سلة من العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مع المخاوف التجارية التي دفعت المستثمرين نحو عملات الملاذات الآمن.

وتضررت معنويات المستثمرين بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد بأنه من الأفضل الانتظار لما بعد الانتخابات الرئاسية 2020 لعقد صفقة تجارية مع الصين.

ولجأ المستثمرون إلى عملات الملاذ الآمن مثل الين الياباني والفرنك السويسري مع الأزمات التجارية.

كما أن مكتب الممثل التجاري الأمريكي أعلن أنه يعتزم فرض تعريفات تصل إلى 100 بالمائة على بعض المنتجات المستوردة من فرنسا.

وكان الدولار عانى من خسائر قوية بالأمس أيضاً بعد بيانات اقتصادية أظهرت أن النشاط الصناعي في الولايات المتحدة تراجع على عكس المتوقع خلال الشهر الماضي وسط انخفاض الطلبيات الجديدة.

وبحلول الساعة 4:14 مساءً بتوقيت جرينتش، استقرت العملة الأمريكية مقابل نظيرتها الأوروبية الموحدة عند 1.1082 دولار، بينما تراجعت بنحو 0.4 بالمائة أمام الين الياباني مسجلة 108.56 ين.

في حين تراجع الدولار الأمريكي أمام العملة البريطانية بنسبة 0.4 بالمائة ليرتفع الجنيه الإسترليني إلى 1.2995 دولار.

وبالنسبة لزوج العملات (الدولار-الفرنك)، فشهد خسائر بنحو 0.5 بالمائة لتهبط الورقة الخضراء إلى 0.9865 فرنك.

وخلال تلك الفترة، انخفض المؤشر الرئيسي للدولار الأمريكي والذي يتبع أداء الورقة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسية بنحو 0.1 بالمائة ليصل إلى مستوى 97.732.

مباشر (اقتصاد)

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