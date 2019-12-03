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أمير الرياض يدشن مشروعات بنحو 3.8 مليار ريال.. غداً

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أمير الرياض يدشن مشروعات بنحو 3.8 مليار ريال.. غداً أمير الرياض يدشن مشروعات بنحو 3.8 مليار ريال.. غداً

الرياض -مباشر: يدشن الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز، أمير منطقة الرياض، غداً الأربعاء، 40 مشروعاً مائياً لمنظومة البيئة والمياه والزراعة بتكلفة إجمالية تجاوزت 3.4 مليار ريال.

كما سيفتتح أمير منطقة الرياض، غداً، المقر الجديد لوزارة البيئة والمياه والزراعة في الرياض، وفقا لوكالة أنباء "واس".

وستسهم المشروعات الجديدة -التي نفذتها المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة وشركة المياه الوطنية- بتلبية الطلب المتزايد على المياه وخدماتها، ورفع الكفاءة التشغيلية في نقل وتوزيع المياه وتوفير حلول بيئية مستدامة.

ويشمل حفل التدشين، وضع حجر الأساس لمشروعين لإيصال مياه الشرب المحلاة إلى عدد من محافظات المنطقة بتكلفة تجاوزت 360 مليون ريال.

ترشيحات 

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مباشر (اقتصاد)

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