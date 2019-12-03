اقتصاد البرازيل ينمو بوتيرة تتجاوز التوقعات خلال الربع الثالث

من: سالي إسماعيل

مباشر: توسع اقتصاد البرازيل بوتيرة أسرع من توقعات المحللين خلال الربع الثالث من العام الحالي، الأمر الذي يدعم التعافي في أكبر اقتصاد بأمريكا اللاتينية.

وكشفت بيانات صادرة عن المعهد البرازيلي للجغرافيا والإحصاء، اليوم الثلاثاء، أن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بنسبة 0.6 بالمائة في الربع المنتهي في سبتمبر/أيلول الماضي بالقراءة المعدلة موسمياً مقارنة مع نمو 0.5 بالمائة في الربع السابق له بعد التعديل بالرفع.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن اقتصاد البرازيل سوف ينمو بنسبة 0.4 بالمائة خلال الربع الثالث من هذا العام.

وأوضحت البيانات أن القطاع الخدمي والذي يمثل أكثر من 70 بالمائة من الاقتصاد البرازيلي، توسع بنحو 0.4 بالمائة في الربع من يوليو/تموز وحتى سبتمبر/أيلول الماضي.

لكن في المقابل، تراجع الإنفاق الحكومي للمرة الثانية على التوالي بالربع الثالث بانخفاض 0.4 بالمائة.

أما على أساس سنوي، فإن اقتصاد البرازيل نما بنسبة 1.2 بالمائة خلال الربع الثالث من 2019 مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.

ويأتي النمو الاقتصادي على أساس سنوي أعلى من توقعات المحللين البالغة 1 بالمائة.

وبحسب البيانات، فإن أداء اقتصاد البرازيل تم تعديله في أول ثلاثة أشهر من العام الحالي ليكون مسطحاً مقارنة مع التقديرات الأولية والتي كانت تشير إلى انكماش 0.2 بالمائة.

كما قام المعهد كذلك بمراجعة أرقام النمو الاقتصادي عن العام الماضي ككل ليصبح 1.3 بالمائة بدلاً من 1.1 بالمائة المعلنة في السابق.

أداء اقتصاد البرازيل - (المصدر: المعهد البرازيلي للجغرافيا والإحصاء)

لكن في الوقت نفسه، لا يزال معدل البطالة في البرازيل عند مستوى مرتفع يبلغ 11.6 بالمائة.

وبحلول الساعة 1:48 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع الريال البرازيلي مقابل الدولار الأمريكي بنحو 0.4 بالمائة لتهبط الورقة الخضراء إلى 4.1997 ريال.