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الملك سلمان يدعو رئيس الإمارات لحضور قمة "التعاون الخليجي" بالرياض

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الملك سلمان يدعو رئيس الإمارات لحضور قمة "التعاون الخليجي" بالرياض الملك سلمان يدعو رئيس الإمارات لحضور قمة "التعاون الخليجي" بالرياض

دبي – مباشر: دعا خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية ، رئيس دولة الإمارات، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، لحضور قمة قادة وزعماء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي تستضيفها الرياض في العاشر من ديسمبر الجاري .

جاء ذلك خلال رسالة نصية تسلمها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، من عبداللطيف بن راشد الزياني، أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية، اليوم الثلاثاء، وفقاً لوكالة أنباء الإمارات "وام".

كما تضمنت الرسالة تحيات خادم الحرمين الشريفين إلى رئيس الدولة، وتمنياته موفور الصحة والسعادة ولدولة الإمارات دوام التقدم والرخاء والاستقرار .

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