أخبار عاجلة

(الحكاية) يتابع مشروعات الكباري الجديدة بمصر الجديدة -
من مصر | فقرة السوشيال ميديا “متخليش حد يخدعك”.. حسابات مزورة لترويج الشائعات عن مصر (كاملة) -
من مصر | أسرة البرنامج تحتفل بعيد ميلاد هاني شاكر "أمير الغناء العربي" -
من مصر | نشاط مكثف للرئيس السيسي اليوم ولقاء مع الحكومة لبحث تطورات ملف حوكمة المنظومة الضريبية -
من مصر | موجز "من مصر" لأهم وآخر الأخبار على الصعيدين المحلي والدولي​ -
من مصر | "المسرح الملهم".. صحيفة الإندبندنت البريطانية تشيد بمنتدى شباب العالم -
من مصر | الجنيه المصري أقوى العملات أداء أمام الدولار في الأسواق الناشئة خلال 2019 -
من مصر | محمد صلاح يتوج بلقب أفضل لاعب في كأس العالم للأندية -
من مصر | وزارة الهجرة تطلق أول حملة لـ”مراكب النجاة” للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية -
من مصر | ظاهرة تعامد الشمس على الكرنك وقصر قارون.. فصل الشتاء يدق الأبواب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

وكالة: اليابان تُعد حزمة تحفيزية بـ120 مليار دولار لدعم الاقتصاد

Google+ Print
وكالة: اليابان تُعد حزمة تحفيزية بـ120 مليار دولار لدعم الاقتصاد وكالة: اليابان تُعد حزمة تحفيزية بـ120 مليار دولار لدعم الاقتصاد

مباشر: ذكر تقرير حديث أن اليابان تستعد لضخ حزمة تحفيزية بقيمة 120 مليار دولار؛ من أجل دعم النمو الاقتصادي الهش.

وأوضح التقرير الذي نقلته وكالة رويترز نقلاً عن اثنين من المصادر على إطلاع بالمسألة، اليوم الثلاثاء، أن الإنفاق سيتم تضمينه في موازنة تكميلية للعام المالي الحالي الذي ينتهي في مارس/آذار المقبل والموازنة السنوية للعام المقبل الذي يبدأ من أبريل/نيسان القادم.

وذكر التقرير التي استندت إلى تعليقات مصادر لم تفصح عن هويتها، أن الحزمة التحفيزية سوف تبلغ حوالي 13 تريليون ين (120 مليار دولار) لكنها سترتفع إلى 25 تريليون ين (230 مليار دولار) عندما يتم تضمين الإنفاق على القطاع الخاص وغيره من القطاعات.

وكانت صحيفة نيكي بيزنس اليومية أوضحت في مطلع الأسبوع الجاري أن تبحث ضخ حزمة تحفيزية واسعة النطاق مع إنفاق مالي يتجاوز 92 مليار دولار.

وكان اليابان تباطأ خلال الربع الثالث من العام الحالي إلى أضعف وتيرة نمو في عام، مع ضعف الطلب العالمي والضرر الذي خلفته الحرب التجارية الأمريكية الصينية على الصادرات.

كما يشعر البعض بالقلق حيال زيادة ضريبة المبيعات إلى 10 بالمائة في شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وسط مخاوف بأن تؤثر سلباً على الاستهلاك الخاص.

وقالت الوكالة إنه يمكن اتخاذ القرار النهائي بشأن الحزمة التحفيزية خلال الأسبوع الجاري.

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
من مصر | نشاط مكثف للرئيس السيسي اليوم ولقاء مع الحكومة لبحث تطورات ملف حوكمة المنظومة الضريبية

من مصر | نشاط مكثف للرئيس السيسي اليوم ولقاء مع الحكومة لبحث تطورات ملف حوكمة المنظومة الضريبية

اقتراب موعد الإعلان عن الحكومة التونسية

اقتراب موعد الإعلان عن الحكومة التونسية

دياب يبدأ مهمة تشكيل الحكومة اللبنانية

دياب يبدأ مهمة تشكيل الحكومة اللبنانية

اليوم - رئيس الوزراء يستعرض المؤشرات الإيجابية حول الاقتصاد المصري

اليوم - رئيس الوزراء يستعرض المؤشرات الإيجابية حول الاقتصاد المصري