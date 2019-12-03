وكالة: اليابان تُعد حزمة تحفيزية بـ120 مليار دولار لدعم الاقتصاد

مباشر: ذكر تقرير حديث أن اليابان تستعد لضخ حزمة تحفيزية بقيمة 120 مليار دولار؛ من أجل دعم النمو الاقتصادي الهش.

وأوضح التقرير الذي نقلته وكالة رويترز نقلاً عن اثنين من المصادر على إطلاع بالمسألة، اليوم الثلاثاء، أن الإنفاق سيتم تضمينه في موازنة تكميلية للعام المالي الحالي الذي ينتهي في مارس/آذار المقبل والموازنة السنوية للعام المقبل الذي يبدأ من أبريل/نيسان القادم.

وذكر التقرير التي استندت إلى تعليقات مصادر لم تفصح عن هويتها، أن الحزمة التحفيزية سوف تبلغ حوالي 13 تريليون ين (120 مليار دولار) لكنها سترتفع إلى 25 تريليون ين (230 مليار دولار) عندما يتم تضمين الإنفاق على القطاع الخاص وغيره من القطاعات.

وكانت صحيفة نيكي بيزنس اليومية أوضحت في مطلع الأسبوع الجاري أن الحكومة تبحث ضخ حزمة تحفيزية واسعة النطاق مع إنفاق مالي يتجاوز 92 مليار دولار.

وكان اقتصاد اليابان تباطأ خلال الربع الثالث من العام الحالي إلى أضعف وتيرة نمو في عام، مع ضعف الطلب العالمي والضرر الذي خلفته الحرب التجارية الأمريكية الصينية على الصادرات.

كما يشعر البعض بالقلق حيال زيادة ضريبة المبيعات إلى 10 بالمائة في شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وسط مخاوف بأن تؤثر سلباً على الاستهلاك الخاص.

وقالت الوكالة إنه يمكن اتخاذ القرار النهائي بشأن الحزمة التحفيزية خلال الأسبوع الجاري.