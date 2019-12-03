أخبار عاجلة

(الحكاية) يتابع مشروعات الكباري الجديدة بمصر الجديدة -
من مصر | فقرة السوشيال ميديا “متخليش حد يخدعك”.. حسابات مزورة لترويج الشائعات عن مصر (كاملة) -
من مصر | أسرة البرنامج تحتفل بعيد ميلاد هاني شاكر "أمير الغناء العربي" -
من مصر | نشاط مكثف للرئيس السيسي اليوم ولقاء مع الحكومة لبحث تطورات ملف حوكمة المنظومة الضريبية -
من مصر | موجز "من مصر" لأهم وآخر الأخبار على الصعيدين المحلي والدولي​ -
من مصر | "المسرح الملهم".. صحيفة الإندبندنت البريطانية تشيد بمنتدى شباب العالم -
من مصر | الجنيه المصري أقوى العملات أداء أمام الدولار في الأسواق الناشئة خلال 2019 -
من مصر | محمد صلاح يتوج بلقب أفضل لاعب في كأس العالم للأندية -
من مصر | وزارة الهجرة تطلق أول حملة لـ”مراكب النجاة” للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية -
من مصر | ظاهرة تعامد الشمس على الكرنك وقصر قارون.. فصل الشتاء يدق الأبواب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

الزكاة السعودية تصدر بياناً بخصوص تقديم إقرارات ضريبة "القيمة" إلكترونياً

Google+ Print
الزكاة السعودية تصدر بياناً بخصوص تقديم إقرارات ضريبة "القيمة" إلكترونياً الزكاة السعودية تصدر بياناً بخصوص تقديم إقرارات ضريبة "القيمة" إلكترونياً

الرياض – مباشر: قالت الهيئة العامة للزكاة والدخل بالسعودية، اليوم الثلاثاء، إنه يمكن لجميع المنشآت المسجلة في ضريبة القيمة المضافة تقديم إقرارهم الضريبي في دقائق عبر البوابة الإلكترونية.

وأضافت الهيئة، في بيان لها، أن ذلك يتم عن طريق الدخول لحساب المنشأة في البوابة الإلكترونية للهيئة، وتعبئة حقول المبيعات والمشتريات، ثم دفع الفاتورة المستحقة إلكترونياً في أي وقت ومن أي مكان عن طريق نظام سداد، ولا يتطلب أي مرفقات أو مستندات.

ولفتت هيئة الزكاة، إلى أنه في حال نتج رصيد دائن بعد تعبئة إقرار ضريبة القيمة المضافة، تستطيع المنشأة تقديم طلب استرداد هذا الرصيد عن طريق تقديم طلب استرداد من خلال نفس الإقرار، مبينة أن طلب الاسترداد لا يتطلب أي مستندات أو مرفقات، في حين حددت الهيئة إنهاء طلبات الاسترداد خلال 30 يوما كحد أقصى.

وجددت الهيئة، تأكيدها بأنه يحق للمنشآت تصحيح إقراراتها الضريبية التي سبق لها تقديمها عن فترة ضريبية سابقة، وذلك وفقاً لأحكام اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة، شريطة إخطار الهيئة بذلك خلال مدة أقصاها 20 يوماً من تاريخ علمه بالخطأ.

وبينت الزكاة، أنه في حال وجود خطأ في تسجيل البيانات المالية السنوية، فإنه يحق للمنشآت تغيير فترة تقديم إقراراتها الضريبية من إقرارات شهرية إلى ربع سنوية والعكس، وذلك عن طريق حساب المنشأة في البوابة الإلكترونية الخاصة بالهيئة العامة للزكاة والدخل.

ترشيحات:

بدء تطبيق الضريبة الانتقائية على المشروبات المحلاة بالسعودية

28 مليار ريال تمويلات للمستثمرين لتداول الأسهم السعودية بـ9 أشهر

الجمارك السعودية تعلن عن ترسية مشروع يربط المملكة بالإمارات

 

العقاري السعودي: إيداع مليار ريال بحسابات مستفيدي "سكني" لشهر نوفمبر

الحبوب السعودية تودع 10.5 مليون ريال بحسابات مزارعي القمح

الوزراء السعودي يوافق على طرح مشاريع مياه محلاة وصرف صحي

15 قراراً للوزراء السعودي باجتماعه الأسبوعي برئاسة الملك سلمان

 

 

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
تقرير: 3.5% نموًا متوقعًا باقتصاد السعودية غير النفطي 2020

تقرير: 3.5% نموًا متوقعًا باقتصاد السعودية غير النفطي 2020

"الحكاية من ميدل بيست".. لقاء مع النجم محمد حماقي خلال استراحة حفله بالسعودية

"الحكاية من ميدل بيست".. لقاء مع النجم محمد حماقي خلال استراحة حفله بالسعودية

عمرو أديب من السعودية: يادي الأهلى.. هو ورانا ورانا

عمرو أديب من السعودية: يادي الأهلى.. هو ورانا ورانا

الأمير تركي الفيصل.. هكذا ستكون السعودية في 2030 ولهذه الأسباب بدأت الأزمة مع قطر

الأمير تركي الفيصل.. هكذا ستكون السعودية في 2030 ولهذه الأسباب بدأت الأزمة مع قطر