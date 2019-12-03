الزكاة السعودية تصدر بياناً بخصوص تقديم إقرارات ضريبة "القيمة" إلكترونياً

الرياض – مباشر: قالت الهيئة العامة للزكاة والدخل بالسعودية، اليوم الثلاثاء، إنه يمكن لجميع المنشآت المسجلة في ضريبة القيمة المضافة تقديم إقرارهم الضريبي في دقائق عبر البوابة الإلكترونية.

وأضافت الهيئة، في بيان لها، أن ذلك يتم عن طريق الدخول لحساب المنشأة في البوابة الإلكترونية للهيئة، وتعبئة حقول المبيعات والمشتريات، ثم دفع الفاتورة المستحقة إلكترونياً في أي وقت ومن أي مكان عن طريق نظام سداد، ولا يتطلب أي مرفقات أو مستندات.

ولفتت هيئة الزكاة، إلى أنه في حال نتج رصيد دائن بعد تعبئة إقرار ضريبة القيمة المضافة، تستطيع المنشأة تقديم طلب استرداد هذا الرصيد عن طريق تقديم طلب استرداد من خلال نفس الإقرار، مبينة أن طلب الاسترداد لا يتطلب أي مستندات أو مرفقات، في حين حددت الهيئة إنهاء طلبات الاسترداد خلال 30 يوما كحد أقصى.

وجددت الهيئة، تأكيدها بأنه يحق للمنشآت تصحيح إقراراتها الضريبية التي سبق لها تقديمها عن فترة ضريبية سابقة، وذلك وفقاً لأحكام اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة، شريطة إخطار الهيئة بذلك خلال مدة أقصاها 20 يوماً من تاريخ علمه بالخطأ.

وبينت الزكاة، أنه في حال وجود خطأ في تسجيل البيانات المالية السنوية، فإنه يحق للمنشآت تغيير فترة تقديم إقراراتها الضريبية من إقرارات شهرية إلى ربع سنوية والعكس، وذلك عن طريق حساب المنشأة في البوابة الإلكترونية الخاصة بالهيئة العامة للزكاة والدخل.

ترشيحات:

بدء تطبيق الضريبة الانتقائية على المشروبات المحلاة بالسعودية

28 مليار ريال تمويلات للمستثمرين لتداول الأسهم السعودية بـ9 أشهر

الجمارك السعودية تعلن عن ترسية مشروع يربط المملكة بالإمارات

العقاري السعودي: إيداع مليار ريال بحسابات مستفيدي "سكني" لشهر نوفمبر

الحبوب السعودية تودع 10.5 مليون ريال بحسابات مزارعي القمح

الوزراء السعودي يوافق على طرح مشاريع مياه محلاة وصرف صحي

15 قراراً للوزراء السعودي باجتماعه الأسبوعي برئاسة الملك سلمان