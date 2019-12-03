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"جي.بي.مورجان":أوبك قد توافق على خفض إنتاج النفط 1.5 مليون برميل

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"جي.بي.مورجان":أوبك قد توافق على خفض إنتاج النفط 1.5 مليون برميل "جي.بي.مورجان":أوبك قد توافق على خفض إنتاج النفط 1.5 مليون برميل

مباشر: توقع محلل في بنك "جي.بي.مورجان" أن توافق أوبك وحلفاؤها على المزيد من خفض إنتاج النفط حتى نهاية العام المقبل.

ومن المقرر أن تجتمع أوبك والحلفاء من خارجها على رأسهم في فيينا يومي الخميس والجمعة من هذا الأسبوع.

وقال "كريستيان مالك" المحلل في في البنك الأمريكي خلال مذكرة للعملاء، اليوم الثلاثاء، إن منظمة الدول المصدرة للنفط والمنتجين الكبار من خارجها من المحتمل أن يوافقوا على خفض الإنتاج بمقدار 1.5 مليون برميل يومياً حتى نهاية 2020، وفقاً لوكالة "رويترز".

وكانت أوبك أقرت خفض إنتاج النفط بمقدار 1.2 مليون برميل يومياً منذ بداية العام الجاري، كما وافقت فيما بعد على استمرار وتيرة الخفض حتى مارس/أذار المقبل.

وأضاف المحلل أن  ستوافق على خفض حصتها الإنتاجية إلى 10 ملايين برميل يومياً من 10.3 مليون برميل يومياً وستضغط على المنتجين الآخرين خاصة العراق ونيجيريا وروسيا لتحسين امتثالهم للالتزامات السابقة.

وأوضح "مالك": "تسعى السعودية إلى مزيد من التخفيضات من أجل ضمان أن تكون النفط في حدود 60 إلى 70 دولارًا للبرميل كما هو محدد في الموازنة المالية".

مباشر (اقتصاد)

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