التعاون الخليجي يطلق منصة للبحث في براءات الاختراع

أبوظبي – مباشر: أطلق مكتب براءات الاختراع، لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، منصة البحث WIPO Publish للبحث في براءات الاختراع الممنوحة من المكتب.

وقال بيان صحفي، لمجلس التعاون الخليجي على موقعه الرسمي، اليوم الثلاثاء، أن ذلك جاء بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية (وايبو)، وتتيح هذه المنصة للباحثين في دول مجلس التعاون وخارجها الوصول للبراءات الممنوحة من المكتب والوثائق المتعلقة بطلب البراءة.

وأوضح البيان، آلية عمل المنصة من خلال البحث باستخدام أدوات متعددة متوافقة مع معايير منظمة الوايبو المعتمدة لمحركات البحث الخاصة ببراءات الاختراع.

وتابع البيان: "من خلال المنصة يمكن البحث في محتوى البراءة، واستعراضها باستخدام أكثر من لغة، وذلك بهدف توسيع دائرة المستفيدين منها" .

ونوه البيان، إلى أن الخطوة تأتي إسهاماً من الأمانة العامة لمجلس التعاون، ممثلة بمكتب براءات الاختراع، في تعزيز المخزون المعرفي والعلمي المتاح للباحثين من داخل دول مجلس التعاون في مختلف المجالات البحثية، وتمكين مقدمي طلبات براءات الاختراع حول العالم من الوصول للمعلومات ذات العلاقة قبل إيداع طلب البراءة.

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