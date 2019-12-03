28 مليار ريال تمويلات للمستثمرين لتداول الأسهم السعودية بـ9 أشهر

من: السيد جمال

الرياض – مباشر: سجلت قيمة التسهيلات المقدمة للمستثمرين للتداول في سوق الأسهم السعودية- تداول انخفاضا هامشيا خلال الـ9 أشهر الأولى من العام 2019 على أساس سنوي؛ متأثرة بانخفاض قيمة التمويل المباشر مقابل ارتفاع قيمة التمويل غير المباشر.

وبلغ إجمالي التمويل المتاح للمستثمرين للتداول بالأسهم السعودية، وفقاً لإحصائية لـ"مباشر" تستند لبيانات هيئة السوق المالية، 28.09 مليار ريال، مقارنة بـ 28.32 مليار ريال في الفترة المماثلة من العام 2018.

وانخفض التمويل المتاح للمستثمرين بنحو 0.8 بالمائة خلال العام الجاري حتى نهاية الربع الثالث، بتراجع قيمته 222 مليون ريال.

وارتفع عدد العملاء الذين حصلوا على تسهيلات بغرض التداول في الأسهم السعودية 17.1 بالمائة في أول 9 أشهر من العام الجاري؛ ليصل إلى 6.764 عميلا، مقارنة بــ 5.775 عميلا في الفترة المماثلة من العام 2018.

بلغ عدد العملاء 2234 عميلا في الربع الثالث من 2019، و2217 بالربع الثاني من العام ذاته، و2313 بالربع الأول من العام.

وبلغت قيمة التمويل المستخدم من جانب المستثمرين لتمويل تداول الأسهم 19.23 مليار ريال خلال الـ 9 أشهر الأولى من العام الحالي، مقارنة بــ 20.44 مليار ريال في الفترة المقابلة من العام الماضي، بانخفاض 5.9 بالمائة.

وسجل التمويل المتاح في الربع الثالث من العام 9.36 مليار ريال، مقارنة بـ 9.61 مليار ريال في الربع المقابل من 2018، بانخفاض 2.5 بالمائة.

وتم استخدام 6.19 مليار ريال من التمويل المتاح خلال الربع الثالث، منخفضا من 6.85 مليار ريال في الربع المماثل من العام الماضي، بتراجع 9.6 بالمائة.

التمويل المباشر

واستحوذ التمويل المباشر على 90.4 بالمائة من إجمالي التمويل المتاح أمام المستثمرين للتداول بالأسهم في السوق السعودية (يقدم مباشرة من الشخص المرخص له إلى العميل) في أول 9 أشهر من العام الجاري، مقابل 9.6 بالمائة تمويلاً غير مباشر (يتم من طرف ثالث عبر الشخص المرخص له).

وانخفض التمويل المباشر المتاح للمستثمرين 3.8 بالمائة؛ إلى 25.41 مليار ريال، مقارنة بـ 26.41 مليار ريال في الفترة المماثلة من العام 2018؛ وفقاً لحسابات "مباشر".

وفي المقابل، تراجع التمويل المستخدم من التمويل المباشر المتاح 9.9 بالمائة خلال العام 2019 حتى نهاية الربع الثالث إلى 16.98 مليار ريال، مقارنة بــ 18.86 مليار ريال في الفترة المقابلة من 2018.

وبلغت قيمة التمويل المباشر المتاح بالربع الثالث من العام الجاري 8.45 مليار ريال، مقارنة بـ 8.9 مليار ريال في الربع المماثل من العام الماضي، تم استخدام 5.44 مليار ريال، مقابل 6.27 مليار ريال في الربع الثالث من 2018.

التمويل غير المباشر

وفي المقابل، ارتفع حجم التمويل غير المباشر الذي يحصل عليه العميل من طرف ثالث عبر الشخص المرخص له بنحو 41 بالمائة في العام الجاري خلال أول 9 أشهر؛ إلى 2.69 مليار ريال، مقابل 1.91 ريال في الربع الفترة المقارنة من العام الماضي.

وبلغت قيمة التمويل المستخدم من التمويل غير المباشر 2.25 مليار ريال، مقابل 1.58 مليار ريال بالفترة المماثلة من 2018، بزيادة 42.3 بالمائة.

وسجلت قيمة التمويل غير المباشر 844 مليون ريال بالربع الثالث من 2019، مقابل 619 مليون ريال بالربع المماثل من العام الماضي، تم استخدام 750 مليون ريال منه، مقابل 583 مليون ريال بالربع الثلث لـ2018.

وخلال الربع الثاني من 2019، سجلت قيمة التسهيلات المقدمة للمستثمرين للتداول في سوق الأسهم السعودية- تداول تراجعا هامشيا؛ متأثرة بانخفاض قيمة التمويل المباشر مقابل ارتفاع قيمة التمويل غير المباشر.

وانخفض التمويل المتاح للمستثمرين للتداول بالأسهم السعودية بنحو 3.8 بالمائة إلى 9.37 مليار ريال في الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة بتمويل بلغ 9.74 مليار ريال في الربع المقابل من عام 2018.

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