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انطلاق أعمال النسخة الـ12 من المنتدى الاستراتيجي العربي بدبي..9 ديسمبر

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انطلاق أعمال النسخة الـ12 من المنتدى الاستراتيجي العربي بدبي..9 ديسمبر انطلاق أعمال النسخة الـ12 من المنتدى الاستراتيجي العربي بدبي..9 ديسمبر

 

أبوظبي – مباشر: تنطلق في دبي، يوم 9 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، أعمال النسخة الثانية عشرة من المنتدى الاستراتيجي العربي، بمشاركة 18 متحدثاً رئيسياً.

وقال بيان للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، اليوم الثلاثاء، إن المنتدى ينطلق تحت رعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وبحضور  وزراء خارجية سابقين، ومسؤولين دوليين، وخبراء استراتيجيين عالميين، وكتاب وإعلاميين مختصين.

وأضاف البيان أن النسخة تنعقد هذا العام من المنتدى الاستراتيجي العربي تحت عنوان "استشراف العقد القادم 2020-2030"، حيث تسعى إلى استشراف السنوات العشرة المقبلة بأكملها وتأثيرات أحداثها على العلاقات الدولية في مختلف النواحي السياسية والاقتصادية والدبلوماسية.

وتابع البيان، ويصدر المنتدى 3 تقارير بعناوين: "العالم في 2030- اتجاهات وتحولات وفرص وتحديات" و"11 سؤالاً للعقد القادم" و"مستقبل الأسلمة".

 وقال محمد عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، رئيس المنتدى الاستراتيجي العربي: "في خضم الأحداث الجيوسياسية والاقتصادية بالغة التأثير التي يشهدها العالم والمنطقة حالياً، تختلف نسخة هذا العام من المنتدى الاستراتيجي العربي من حيث النطاق الزمني الذي ستعمل على استشرافه وتوقع أحداثه الشخصيات البارزة السياسية والاقتصادية المشاركة في أعمال المنتدى".

وتابع رئيس المنتدى، أنه من المتوقع أن يشهد العقد القادم العديد من الأحداث المؤثرة كنتائج مترتبة على ما يجري حالياً، وهي ما تتطلب تأهباً واستعداداً مبنياً على أسس معرفية قوية، ما جعل دراسة المستقبل على مدى أطول ضرورياً في نسخة هذا العام من المنتدى الاستراتيجي العربي".

وأردف: "يطرح المنتدى التحديات والفرص التي يجدر بصناع القرار معالجتها على أسس علمية دقيقة ومتوازنة، في ظل تلك التحولات السياسية والاقتصادية المطروحة على الساحة العالمية والإقليمية، دعماً لجهود دولة الإمارات في نشر ثقافة استشراف المستقبل وتعزيز الوعي بالفكر المستقبلي استعداداً للسيناريوهات المتوقعة".

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