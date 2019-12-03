محدث.. الذهب يعزز مكاسبه عالمياً لـ18 دولاراً مع خسائر الأسهم

مباشر: عززت أسعار الذهب مكاسبها عالمياً لنحو 18 دولاراً خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، بعد احتمالات تأجيل الصفقة التجارية للولايات المتحدة مع الصين والتي دفعت الأسهم لتكبد خسائر قوية.

وصرح الرئيس الأمريكي على هامش قمة حلف الناتو اليوم أنه قد يكون من الأفضل الانتظار لما بعد الانتخابات الرئاسية في عام 2020 من أجل توقيع الصفقة التجارية مع الجانب الصيني.

ودفعت تعليقات دونالد ترامب المستثمرين إلى التكالب على الأصول الآمنة تاركةً خسائر قوية في سوق الأسهم حيث فقد "داو جونز" نحو 400 نقطة خلال الجلسة.

وأثار تحرك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالأمس المخاوف من جديد بشأن التوترات التجارية العالمية بعدما فرض تعريفات على كل واردات الصلب والألومنيوم من البرازيل والأرجنتين بسبب التلاعب في العملة، على حد قوله.

ويعني ذلك جبهة جديدة من التوترات تضاف إلى الاحتكاكات التجارية القائمة بين أكبر اقتصادين حول العالم عقب تصعيد المأزق السياسي بينهما في الأسبوع الماضي.

فيما ذكرت الحكومة الفرنسية أن الاتحاد الأوروبي سوف يتخذ إجراءات انتقامية حال فرض الولايات المتحدة تعريفات على منتجات فرنسية بقيمة 2.4 مليار دولار.

وكان الذهب قد ارتفع بأكثر من 13 بالمائة في العام الحالي حتى الآن، وهو ما يرجع بشكل أساسي إلى النزاعات التجارية الممتدة منذ 17 شهراً تقريباً.

وبحلول الساعة 3:00 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة لمعدن الذهب تسليم شهر فبراير/شباط بأكثر من 1.2 بالمائة أو ما يوازي 17.90 دولار مسجلاً 1487.10 دولار للأوقية.

كما ارتفع سعر التسليم الفوري للمعدن بنحو 1 بالمائة أوما يعادل 15.80 دولار ليصل إلى مستوى 1477.62 دولار للأوقية.

وفي تلك الأثناء، تراجع المؤشر الرئيسي للدولار والذي يتبع أداء الورقة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسية أخرى بنسبة 0.1 بالمائة ليسجل 97.739 بعد أن كان يشهد ارتفاعاً طفيفاً في وقت مبكر من التعاملات.