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"داو جونز" يفقد 330 نقطة بالمستهل مع الأزمات التجارية

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"داو جونز" يفقد 330 نقطة بالمستهل مع الأزمات التجارية "داو جونز" يفقد 330 نقطة بالمستهل مع الأزمات التجارية

مباشر: تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية بوتيرة قوية في مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء، حيث فقد "داو جونز" أكثر من 330 نقطة مع تجدد المخاوف التجارية.

وكان سهما "كاتربيلر" و"آبل" أكبر الخاسرين بعدما تراجعا بنحو 2.5 بالمائة و2.7 بالمائة على الترتيب.

وجاءت خسائر "وول ستريت" بعد التصريحات السلبية من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الصفقة التجارية مع الصين قد يتم تأجيلها إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية 2020.

وأضاف أن الصين ترغب في عقد صفقة تجارية حالياً، لكن الرئيس الأمريكي رفض تحديد موعد معين لإتمام الاتفاق التجاري.

فيما أعلنت واشنطن أنه سيتم فرض تعريفات تصل إلى 100 بالمائة على منتجات فرنسية بقيمة 2.4 مليار دولار تستوردها الولايات المتحدة، مما جعل فرنسا تتوعد بالرد.

وتواصل الأسهم الأمريكية خسائرها القوية لليوم الثاني على التوالي حيث تراجعت بوتيرة قوية بالأمس على خلفية بيانات النشاط الصناعي السلبية.

وبحلول الساعة 2:32 مساءً بتوقيت جرينتش، انخفض مؤشر "داو جونز" الصناعي بنحو 1.2 بالمائة مسجلاً 27448.4 نقطة، ليفقد 334.6 نقطة.

وانخفض "ستاندرد آند بورز" الأوسع نطاقاً بنحو 1.1 بالمائة إلى 3079.3 نقطة، فيما شهد "ناسداك" التكنولوجي خسائر بنحو 1.4 بالمائة إلى 8448.6 نقطة.

وخلال نفس التوقيت، انخفض مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.1 بالمائة إلى 97.759.

مباشر (اقتصاد)

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