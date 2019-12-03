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اليوان الصيني يتراجع لأدنى مستوى في 5 أسابيع

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اليوان الصيني يتراجع لأدنى مستوى في 5 أسابيع اليوان الصيني يتراجع لأدنى مستوى في 5 أسابيع

مباشر: تراجعت عملة الصين إلى أدنى مستوى في 5 أسابيع خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، بعد تصريحات المقلقة بشأن الصفقة التجارية.

ودحض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب آمال إتمام اتفاق تجاري مع الصين قبل نهاية العام كما كان متوقعاً بعد تصريحاته خلال تواجده في لندن لحضور اجتماعات حلف الناتو.

وقال الرئيس الأمريكي إنه قد يكون من الأفضل الانتظار إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية في 2020 لتوقيع صفقة تجارية مع الصين.

وأضاف ترامب أنه لا يوجد موعد محدد لإتمام اتفاقية تجارية مع بكين رغم إشارته بأن الصين ترغب في فعل ذلك الآن.

وفضلاً عن التجارة، شهدت العلاقة بين الصين والولايات المتحدة توترات على الجانب السياسي بعد دعم واشنطن لمتظاهري هونج كونج من خلال تمرير مشروعي قانون.

وبحلول الساعة 1:35 مساءً بتوقيت جرينتش، انخفض اليوان أمام الدولار بنحو 0.3 بالمائة ليصل إلى 7.0583 يوان بعد أن سجل مستوى 7.0646 يوان في وقت سابق من التعاملات وهو أدنى مستوى منذ 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

مباشر (اقتصاد)

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