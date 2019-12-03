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"أبومعطي" تفتتح معرضاً جديداً بالرياض

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"أبومعطي" تفتتح معرضاً جديداً بالرياض "أبومعطي" تفتتح معرضاً جديداً بالرياض

الرياض ـ مباشر: أعلنت شركة عبدالله سعد محمد أبومعطي للمكتبات، عن افتتاح معرض جديد للعلامة التجارية (ميني قود) بمدينة الرياض.

وأوضحت الشركة، في بيان على "تداول" اليوم الثلاثاء، أن هذا المعرض هو الثاني للعلامة التجارية (ميني قود)، والسادس من إجمالي معارضها للتجزئة في المملكة.

وأشارت إلى أن حجم الاستثمارات بالمعرض بلغ 1.15 مليون ريال.

كما نوهت إلى أن الأثر المالي لهذا المعرض، سوف يظهر اعتباراً من الربع الرابع للعام 2019.

كما أكدت أن المعرض يأتي استمراراً لخطة التوسع التي تتبناها الشركة بقطاع التجزئة والكماليات.

وبدأ يوم الاثنين 11 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، إدراج وبدء تداول أسهم شركة عبدالله سعد محمد أبومعطي للمكتبات في السوق الرئيسية.

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