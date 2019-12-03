البحر الأحمر للتطوير السعودية توقع عقد توريد خرسانة للمشروع السياحي

الرياض – مباشر: وقعت شركة البحر الأحمر للتطوير السعودية، اليوم الثلاثاء، عقداً مع شركة "الفلاح للخرسانة الجاهزة"؛ لتوريد الخرسانة الإنشائية منخفضة الكربون التي تدخل في مكوناتها مواد خام معاد تدويرها.

وقالت شركة البحر الأحمر للتطوير، في بيان لها، إنه توقيع عقد التوريد يأتي تلبيةً لاحتياجات عمليات التطوير الجارية في مشروع البحر الأحمر، بالإضافة إلى الالتزام بأهداف الشركة في مجال الاستدامة البيئية.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر للتطوير، إن الشركة تضطلع بدور ريادي في تطوير مرافق وجهتها السياحية الفاخرة باستخدامها الخرسانة الخضراء.

وأضاف جون باغانو، أن هذه المادة التي صنعت باستخدام مواد خام معاد تدويرها وتم تطويرها بأدنى بصمة كربون ممكنة ستلعب دوراً أساسياً في تحقيق أهدافها الطموحة على صعيد الاستدامة.

وتابع باغانو: "لا شك أنه تعاون مثير للاهتمام بالنسبة لشركة البحر الأحمر للتطوير، ونأمل أن يلقى العمل بمثل هكذا معيار للتطوير المستدام انتشاراً أوسع في المملكة العربية السعودية".

ووفقا لبيان شركة البحر الأحمر للتطوير، ستكون هناك حاجة إلى إنتاج نحو 700 ألف متر مكعب من الخرسانة لتلبية احتياجات أعمال البناء الأولية في الوجهة، بما في ذلك تطوير القرية السكنية العمالية التي تستوعب 10 آلاف عامل، وفندق لمنسوبي المشروع، ووحدات سكنية، بالإضافة إلى مرافق وخدمات بنية تحتية.

وتم توقيع العقد مع "الفلاح" لإنتاج وتوريد الخرسانة لتطوير مرافق مشروع البحر الأحمر، وسيتم الإعلان عن المقاول الآخر خلال فترة لاحقة من قبل شركة البحر الأحمر للتطوير.

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