"مسك" تعين فواز آل مقبل بمنصب الرئيس التنفيذي

الرياض ـ مباشر: وافق مجلس إدارة شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة (مسك)، بالتمرير اليوم الثلاثاء، على تعيين فواز بن مبارك آل مقبل بمنصب الرئيس التنفيذي للمجموعة.

وأوضحت الشركة، في بيان على "تداول"، أن الرئيس التنفيذي المعين سيباشر عمله اعتبارا من تاريخ تعيينه.

وأشارت إلى أن فواز آل مقبل، هو أحد الكفاءات الوطنية، وهو حاصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن عام 2007م.

كما نوهت إلى أنه لديه خبرات متنوعة تزيد على 26 عاماً، في المجال الصناعي والعمليات والاستشارات الاقتصادية.

وأعلنت الشركة، في يوليو / تموز الماضي، عن تعيين سعد بن صالح الأزوري بمنصب العضو المنتدب.

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