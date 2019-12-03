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هيئة السوق السعودية تغرم الوطنية للبناء والتسويق

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هيئة السوق السعودية تغرم الوطنية للبناء والتسويق هيئة السوق السعودية تغرم الوطنية للبناء والتسويق

الرياض – مباشر: أعلنت هيئة السوق المالية ، اليوم الثلاثاء، فرض غرامة مالية على الشركة الوطنية للبناء والتسويق؛ لمخالفتها قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة.

وأوضحت الهيئة،في بيان لها، اليوم الثلاثاء أنه تم فرض غرامة مالية قيمتها 20 ألف ريال على الشركة؛ لمخالفتها الفقرة الأولى من المادة الـ90 من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة.

وأشارت إلى أن الشركة لم تفصح عن قوائمها المالية الأولية للفترة المنتهية في 30 يونيو/ حزيران 2019 خلال الفترة النظامية، حيث أعلنت الشركة عن هذه البيانات المالية بتاريخ 27 أكتوبر/ تشرين الأول 2019.​

وأظهرت النتائج المالية للشركة نمو صافي الأرباح 5.92 بالمائة، خلال الربع الثاني للفترة المنتهية في 30 يونيو / حزيران 2019 على أساس سنوي؛ إلى 5.47 مليون ريال، مقابل 5.17 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وأعلنت الشركة، مساء أمس الاثنين، عن نتائجها المالية للربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر/ أيلول 2019، مسجلة نموا نسبته 46.5 بالمائة؛ إلى 11.22 مليون ريال، مقارنة بـ 7.66 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

وانخفضت أرباح الشركة 1.77 بالمائة بعد الزكاة والضريبة خلال الـ9 أشهر الأولى من العام الحالي؛ إلى 19.77 مليون ريال، مقارنة بـ 20.13 مليون ريال في الفترة المقابلة من العام 2018.

وأنهى سهم الشركة تعاملات اليوم الثلاثاء على ارتفاع نسبته 15.7 بالمائة، عند مستوى 310 ريالات.

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