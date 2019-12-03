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النشاط الصناعي العالمي يتعافى عند أعلى مستوى في 7 أشهر

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من: أحمد شوقي

مباشر: تعافي النشاط الصناعي العالمي خلال نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، ليصل لأعلى مستوى في 7 أشهر.

وكشفت بيانات "جي.بي.مورجان" و"ماركت" الصادرة أمس الإثنين، عن ارتفاع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي في العالم إلى مستوى 50.3 نقطة خلال الشهر الماضي، مقارنة مع مستوى 49.8 نقطة في الشهر السابق له.

وعاد النشاط الصناعي العالمي أعلى مستوى 50 نقطة - الحد الفاصل بين الانكماش والنمو - لأول مرة منذ أبريل/نيسان الماضي.

وارتفع مؤشر الإنتاج عالمياً إلى مستوى 50.9 نقطة خلال الشهر الماضي، مقارنة مع 50.3 نقطة في الشهر السابق له.

كما صعدت الطلبيات الجديدة من مستوى 50 نقطة في أكتوبر/تشرين الأول إلى 50.4 نقطة في الشهر المنقضي.

وأوضحت البيانات أن اليونان وكولومبيا والبرازيل من أكثر الدول تحسناً في النشاط الصناعي، بينما كانت ألمانيا والتشيك الأكثر معاناةً.

مباشر (اقتصاد)

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