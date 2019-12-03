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الإسترليني أعلى 1.30 دولار مع ترقب نتائج انتخابات بريطانيا

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مباشر: صعد الجنيه الإسترليني أعلى 1.30 دولار خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مع ترقب نتائج الانتخابات العامة في وقت لاحق من الشهر الجاري.

ومن المقرر أن تعقد المملكة المتحدة انتخابات مبكرة يوم 12 ديسمبر/كانون الأول، وسط استطلاعات للرأي تشير إلى تقدم حزب المحافظين الذي يقوده رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون.

ونشر جونسون تغريدة اليوم عبر حسابه على تويتر يحث خلالها البريطانيون على التصويت في الانتخابات، قائلاً: "دعونا نفعل ذلك معاً"، مع مشاركة صورة تشير إلى أنه يتبقي 9 أيام على الانتخابات التي ستدعم إنهاء عملية البريكست.

ويأمل رئيس الوزراء في حصد أغلبية في البرلمان البريطاني خلال الانتخابات المقبلة تمكنه من تمرير صفقة البريكست التي توصل لها مع الاتحاد الأوروبي من أجل تنفيذ عملية الخروج بطريقة منظمة.

ويوجد مهلة حتى يوم 31 يناير/كانون الثاني أمام المملكة المتحدة للخروج من عضوية الكتلة لكن يجب أولاً تأمين صفقة تحظى بقبول برلماني بعد تمرير تشريع يمنع البريكست الصعب.

ويأتي الصعود في قيمة العملة البريطانية على الرغم من قيام وكالة موديز بخفض نظرتها المستقبلية للبنوك في بريطانيا إلى سلبية بدلاً من مستقرة.

وأرجعت الوكالة قرارها إلى تدهور البيئة التي تضغط على جودة أصول البنوك وربحيتها كما حذرت من بيئة معدلات الفائدة المنخفضة إضافة للمنافسة الصعبة في سوق الرهن العقاري.

وبالنظر إلى الأوضاع الاقتصادية، فإن نشاط البناء في المملكة المتحدة تراجع بأقل وتيرة هبوط في 4 أشهر خلال نوفمبر/تشرين الثاني وإن كان لا يزال داخل منطقة الانكماش.

وبحلول الساعة 12:04 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي بنحو 0.5 بالمائة مسجلاً 1.3000 دولار.

وفي وقت سابق من التعاملات، تجاوزت العملة البريطانية مستوى 1.3003 دولار لفترة وجيزة.

وخلال نفس التوقيت، صعدت العملة البريطانية مقابل نظيرتها الأوروبية الموحدة بنحو 0.5 بالمائة ليهبط اليورو إلى 0.8518 إسترليني.

مباشر (اقتصاد)

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