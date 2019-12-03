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القطاعات الكبرى تعود بالسوق السعودي للمكاسب.. وسط تحسن السيولة

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القطاعات الكبرى تعود بالسوق السعودي للمكاسب.. وسط تحسن السيولة القطاعات الكبرى تعود بالسوق السعودي للمكاسب.. وسط تحسن السيولة

الرياض - مباشر: أنهى سوق الأسهم "تداول"، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء على ارتفاع، ليعاود مكاسبهن في ظل ارتفاع جماعي للقطاعات الرئيسية.

وأغلق المؤشر العام للسوق "تاسي" مرتفعا بنسبة 0.63 بالمائة الى مستوى 7883.03 نقطة بمكاسب بلغت 49.65 نقطة.

وشهدت التداولات اليوم ارتفاعا ملحوظ مقارنة بجلسة أمس الإثنين، حيث بلغ حجم التداولات نحو 103.27 مليون سهم مقابل 80.77 مليون سهم وبقيمة 2.55 مليار ريال مقابل 2.16 مليار ريال بجلسة الاثنين.

وارتفع قطاع البنوك بنسبة 1.25 بالمائة، وصعد "الاتصالات" نحو 1 بالمائة، وسجل قطاع المواد الأساسية ارتفاعا نسبته 0.14 بالمائة.

وفي المقابل تصدر التراجعات قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.98 بالمائة، وتلاه قطاع التأمين بنسبة 0.95 بالمائة، كما انخفض قطاع العقارات بنسبة 0.77 بالمائة.

وتصدّر الأسهم الرابحة سهم أنعام القابضة بنسبة 9.83 بالمائة، وتلاه سهم تبوك الزراعية بنسبة 5.94 بالمائة، ثم أسمنت ينبع الذي صعد 3.69 بالمائة.

وكان سهم الراجحي الأنشط من حيث القيمة بنحو 354.134 مليون ريال، فيما كان سهم الإنماء الأنشط من حيث الحجم بنحو 10.51 مليون سهم.

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