إعلان شركة عبد الله سعد محمد أبو معطي للمكتبات عن افتتاح معرض جديد في مدينة الرياض

تفاصيل الإعلان تعلن شركة عبد الله سعد محمد أبومعطي للمكتبات عن افتتاحها معرضاً جديداً للعلامة التجارية (ميني قود) بمدينة الرياض يوم الثلاثاء الموافق 03 ديسمبر 2019م، ويعد هذا المعرض هو المعرض الثاني للعلامة التجارية (ميني قود)، والمعرض السادس من اجمالي معارضها للتجزئة في المملكة.

ويقع المعرض بحي الياسمين - طريق أنس بن مالك- ، وتبلغ مساحته (332 ) متر مربع، وقد بلغ حجم الاستثمارات في هذا المعرض مبلغ 1,151,698 ريال، وسوف يظهر الأثر المالي الإيجابي لهذا المعرض اعتبارا من الربع الرابع من العام المالي 2019.

وتجدر الإشارة بأنه هذا المعرض يضم أكثر من 10000 صنف من المنتجات القرطاسية والمنزلية والكمالية، ويأتى ذلك إستمراراً لخطة التوسع التى تتبناها الشركة فى قطاع التجزئة والكماليات.