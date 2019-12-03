أخبار عاجلة

من مصر | فقرة السوشيال ميديا “متخليش حد يخدعك”.. حسابات مزورة لترويج الشائعات عن مصر (كاملة) -
من مصر | أسرة البرنامج تحتفل بعيد ميلاد هاني شاكر "أمير الغناء العربي" -
من مصر | نشاط مكثف للرئيس السيسي اليوم ولقاء مع الحكومة لبحث تطورات ملف حوكمة المنظومة الضريبية -
من مصر | موجز "من مصر" لأهم وآخر الأخبار على الصعيدين المحلي والدولي​ -
من مصر | "المسرح الملهم".. صحيفة الإندبندنت البريطانية تشيد بمنتدى شباب العالم -
من مصر | الجنيه المصري أقوى العملات أداء أمام الدولار في الأسواق الناشئة خلال 2019 -
من مصر | محمد صلاح يتوج بلقب أفضل لاعب في كأس العالم للأندية -
من مصر | وزارة الهجرة تطلق أول حملة لـ”مراكب النجاة” للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية -
من مصر | ظاهرة تعامد الشمس على الكرنك وقصر قارون.. فصل الشتاء يدق الأبواب -
من مصر | آخر وأهم الأخبار على الصعيدين المحلي والدولي (كاملة) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

إعلان شركة عبد الله سعد محمد أبو معطي للمكتبات عن افتتاح معرض جديد في مدينة الرياض

Google+ Print
إعلان شركة عبد الله سعد محمد أبو معطي للمكتبات عن افتتاح معرض جديد في مدينة الرياض إعلان شركة عبد الله سعد محمد أبو معطي للمكتبات عن افتتاح معرض جديد في مدينة الرياض
تفاصيل الإعلان تعلن شركة عبد الله سعد محمد أبومعطي للمكتبات عن افتتاحها معرضاً جديداً للعلامة التجارية (ميني قود) بمدينة الرياض يوم الثلاثاء الموافق 03 ديسمبر 2019م، ويعد هذا المعرض هو المعرض الثاني للعلامة التجارية (ميني قود)، والمعرض السادس من اجمالي معارضها للتجزئة في المملكة.

ويقع المعرض بحي الياسمين - طريق أنس بن مالك- ، وتبلغ مساحته (332 ) متر مربع، وقد بلغ حجم الاستثمارات في هذا المعرض مبلغ 1,151,698 ريال، وسوف يظهر الأثر المالي الإيجابي لهذا المعرض اعتبارا من الربع الرابع من العام المالي 2019.

وتجدر الإشارة بأنه هذا المعرض يضم أكثر من 10000 صنف من المنتجات القرطاسية والمنزلية والكمالية، ويأتى ذلك إستمراراً لخطة التوسع التى تتبناها الشركة فى قطاع التجزئة والكماليات.

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
الأحد.. مناقشة مشروع الميزانية التقديرية لـ"أوابك" 2020

الأحد.. مناقشة مشروع الميزانية التقديرية لـ"أوابك" 2020

إنفوجراف.. أهم قرارات البنوك المركزية العالمية في 2019

إنفوجراف.. أهم قرارات البنوك المركزية العالمية في 2019

تقرير: 3.5% نموًا متوقعًا باقتصاد السعودية غير النفطي 2020

تقرير: 3.5% نموًا متوقعًا باقتصاد السعودية غير النفطي 2020

سعر برميل النفط الكويتي يرتفع لـ 68.27 دولار

سعر برميل النفط الكويتي يرتفع لـ 68.27 دولار