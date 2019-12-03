اعلان شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة عن تعيين الرئيس التنفيذي

نبذة مختصرة عن السيرة الذاتية ويعد الأستاذ/ فواز بن مبارك ال مقبل احد الكفاءات الوطنية المتميزة وهو حاصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن في 2007م ، والبكالوريوس في الادارة الصناعية من نفس الجامعة وحاصل على دورة متقدمة في التحليل المالي من بنك تشيسن مانهاتن في نيويورك - أمريكا ولديه خبرات متنوعه تربو عن 26 عاماً في المجال الصناعي والعمليات والإستشارات الإقتصادية.

ويرجو رئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة الشرق الاوسط للكابلات المتخصصة ( مسك ) من الله العزيز الحكيم للأستاذ/ فواز ال مقبل التوفيق والنجاح في قيادة الشركة وتحقيق أهداف وتطلعات مساهميها وأن يكون له دوراً إيجابياً في تطوير أداء الشركة ونموها.