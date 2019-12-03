اقتصاد جنوب أفريقيا يعاود الانكماش في الربع الثالث

من: سالي إسماعيل

مباشر: انكمش اقتصاد جنوب أفريقيا خلال الربع الثالث من العام الحالي، في إشارة إلى تفاقم الأزمات التي تواجه ثاني أكبر اقتصاد في قارة أفريقيا.

وكشفت بيانات صادرة عن مكتب إحصاءات جنوب أفريقيا، اليوم الثلاثاء، أن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد تراجع بوتيرة سنوية 0.6 بالمائة خلال الثلاثة أشهر المنتهية في سبتمبر/أيلول الماضي بالقراءة المعدلة مقابل نمو 3.2 بالمائة في الربع السابق له بعد تعديل البيانات.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى أنه من المتوقع أن يشهد اقتصاد جنوب أفريقيا توسعاً بنسبة 0.1 بالمائة في الربع الماضي.

ويجدر الإشارة إلى أن اقتصاد جنوب أفريقيا سجل انكماشاً في أول ثلاثة أشهر من العام قبل أن يعاود النمو في الربع الثاني، الأمر الذي مكنه من تفادي الدخول في مرحلة ركود والتي تعرف من الناحية الفنية بأنها انكماش لمدة ربعين متتاليين.

أداء الاقتصاد منذ عام 2015 - (المصدر: مكتب إحصاءات جنوب أفريقيا)

وكان أداء قطاع التعدين والصناعة والنقل من أكبر العوامل التي ساهمت في انكماش اقتصاد جنوب أفريقيا خلال الربع الثالث من 2019.

وقاد قطاع المعادن التراجع بانخفاض 6.1 بالمائة خلال الربع المنتهي في سبتمبر/أيلول الماضي على خلفية تراجع مجموعة معادن البلاتينوم والفحم وخام الحديد.

كما تراجع إنتاج الكهرباء والغاز والمياه بنحو 4.9 بالمائة فيما شهد قطاع الصناعة تراجعاً بنسبة 3.9 بالمائة.

أداء الاقتصاد خلال الربع الثالث - (المصدر: مكتب إحصاءات جنوب أفريقيا)

وكان بنك الاحتياطي في جنوب أفريقيا، والذي أبقى معدل الفائدة عند مستوى 6.5 بالمائة في الشهر الماضي، توقع أن يسجل الاقتصاد نمواً بنسبة 0.5 بالمائة في العام الحالي.

وألقت البيانات المخيبة للآمال بظلالها السلبية على قيمة الراند، لتتراجع العملة المحلية بأكثر من 0.6 بالمائة أمام الدولار الأمريكي في تمام الساعة 12:09 مساءً بتوقيت جرينتش، مسجلة 14.6325 راند لكل دولار.