إعلان إلحاقي من شركة العمران للصناعة والتجارة بخصوص اعلانها عن النتائج المالية الاولية للفترة المنتهية في 30-9-2019 (تسعة اشهر) .

بند توضيح مقدمة في العام السابق تم اثبات صافي الربح(الخسارة) بعد الزكاة والضريبة وكذلك الدخل الشامل للفترة المنتهية في 30-9-2018 على اساس ربحية الشركة العائد الى المساهمين في الشركة الام بعد استبعاد حقوق الاقلية ، ولكن هذا العام تم اثبات صافي الربح(الخسارة) بعد الزكاة والضريبة وكذلك والدخل الشامل للفترة المنتهية في 30-9-2019 على ربحية الشركة ككل بما فيها حقوق الاقلية . تاريخ الاعلان السابق للتطور على موقع شركة السوق المالية السعودية (تداول) 1441-04-01 الموافق 2019-11-28 التغير الحاصل على التطوير حيث ورد في الاعلان ان صافي الربح (الخسارة) بعد الزكاة والضريبة وكذلك اجمالي الدخل الشامل للربع الثالث عام 2019 هو (-) 288116 ريال وللربع المماثل من العام السابق هو 745310 ريال وكانت نسبة التغير 0% ، كما ورد أن صافي الربح (الخسارة) بعد الزكاة والضريبة وكذلك اجمالي الدخل الشامل للفترة المنتهية في 30-9-2019 هو 1603027 ريال والفترة المماثلة من العام السابق هو 5387978 ريال وكانت نسبة التغير (-)70.248% ..

وحتى نتبع نفس سياسة العام الماضي في عرض القوائم المالية فان صافي الربح (الخسارة) بعد الزكاة والضريبة وكذلك اجمالي الدخل الشامل للربع الثالث عام 2019 هو (-) 305447 ريال وللربع المماثل من العام السابق هو 781629 ريال وظلت نسبة التغير 0% كما هي ، وأن صافي الربح (الخسارة) بعد الزكاة والضريبة وكذلك اجمالي الدخل الشامل للفترة المنتهية في 30-9-2019 هو 1629065 ريال والفترة المماثلة من العام السابق هو 5433902 ريال واصبحت نسبة التغير (-)70.02% .

الأثر المالي للتغير الحاصل لا يوجد اي اثر مالي ، حيث ظلت ربحية السهم كما هي .