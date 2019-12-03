أخبار عاجلة

من مصر | فقرة السوشيال ميديا “متخليش حد يخدعك”.. حسابات مزورة لترويج الشائعات عن مصر (كاملة) -
من مصر | أسرة البرنامج تحتفل بعيد ميلاد هاني شاكر "أمير الغناء العربي" -
من مصر | نشاط مكثف للرئيس السيسي اليوم ولقاء مع الحكومة لبحث تطورات ملف حوكمة المنظومة الضريبية -
من مصر | موجز "من مصر" لأهم وآخر الأخبار على الصعيدين المحلي والدولي​ -
من مصر | "المسرح الملهم".. صحيفة الإندبندنت البريطانية تشيد بمنتدى شباب العالم -
من مصر | الجنيه المصري أقوى العملات أداء أمام الدولار في الأسواق الناشئة خلال 2019 -
من مصر | محمد صلاح يتوج بلقب أفضل لاعب في كأس العالم للأندية -
من مصر | وزارة الهجرة تطلق أول حملة لـ”مراكب النجاة” للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية -
من مصر | ظاهرة تعامد الشمس على الكرنك وقصر قارون.. فصل الشتاء يدق الأبواب -
من مصر | آخر وأهم الأخبار على الصعيدين المحلي والدولي (كاملة) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

إعلان إلحاقي من شركة العمران للصناعة والتجارة بخصوص اعلانها عن النتائج المالية الاولية للفترة المنتهية في 30-9-2019 (تسعة اشهر) .

Google+ Print
إعلان إلحاقي من شركة العمران للصناعة والتجارة بخصوص اعلانها عن النتائج المالية الاولية للفترة المنتهية في 30-9-2019 (تسعة اشهر) . إعلان إلحاقي من شركة العمران للصناعة والتجارة بخصوص اعلانها عن النتائج المالية الاولية للفترة المنتهية في 30-9-2019 (تسعة اشهر) .
بند توضيح مقدمة في العام السابق تم اثبات صافي الربح(الخسارة) بعد الزكاة والضريبة وكذلك الدخل الشامل للفترة المنتهية في 30-9-2018 على اساس ربحية الشركة العائد الى المساهمين في الشركة الام بعد استبعاد حقوق الاقلية ، ولكن هذا العام تم اثبات صافي الربح(الخسارة) بعد الزكاة والضريبة وكذلك والدخل الشامل للفترة المنتهية في 30-9-2019 على ربحية الشركة ككل بما فيها حقوق الاقلية . تاريخ الاعلان السابق للتطور على موقع شركة السوق المالية (تداول) 1441-04-01 الموافق 2019-11-28 التغير الحاصل على التطوير حيث ورد في الاعلان ان صافي الربح (الخسارة) بعد الزكاة والضريبة وكذلك اجمالي الدخل الشامل للربع الثالث عام 2019 هو (-) 288116 ريال وللربع المماثل من العام السابق هو 745310 ريال وكانت نسبة التغير 0% ، كما ورد أن صافي الربح (الخسارة) بعد الزكاة والضريبة وكذلك اجمالي الدخل الشامل للفترة المنتهية في 30-9-2019 هو 1603027 ريال والفترة المماثلة من العام السابق هو 5387978 ريال وكانت نسبة التغير (-)70.248% ..

وحتى نتبع نفس سياسة العام الماضي في عرض القوائم المالية فان صافي الربح (الخسارة) بعد الزكاة والضريبة وكذلك اجمالي الدخل الشامل للربع الثالث عام 2019 هو (-) 305447 ريال وللربع المماثل من العام السابق هو 781629 ريال وظلت نسبة التغير 0% كما هي ، وأن صافي الربح (الخسارة) بعد الزكاة والضريبة وكذلك اجمالي الدخل الشامل للفترة المنتهية في 30-9-2019 هو 1629065 ريال والفترة المماثلة من العام السابق هو 5433902 ريال واصبحت نسبة التغير (-)70.02% .

الأثر المالي للتغير الحاصل لا يوجد اي اثر مالي ، حيث ظلت ربحية السهم كما هي .

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
تقرير: 3.5% نموًا متوقعًا باقتصاد السعودية غير النفطي 2020

تقرير: 3.5% نموًا متوقعًا باقتصاد السعودية غير النفطي 2020

"الحكاية من ميدل بيست".. لقاء مع النجم محمد حماقي خلال استراحة حفله بالسعودية

"الحكاية من ميدل بيست".. لقاء مع النجم محمد حماقي خلال استراحة حفله بالسعودية

عمرو أديب من السعودية: يادي الأهلى.. هو ورانا ورانا

عمرو أديب من السعودية: يادي الأهلى.. هو ورانا ورانا

الأمير تركي الفيصل.. هكذا ستكون السعودية في 2030 ولهذه الأسباب بدأت الأزمة مع قطر

الأمير تركي الفيصل.. هكذا ستكون السعودية في 2030 ولهذه الأسباب بدأت الأزمة مع قطر