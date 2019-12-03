موديز تخفض النظرة المستقبلية للبنوك في بريطانيا إلى "سلبية"

مباشر: خفضت وكالة موديز نظرتها المستقبلية للنظام المصرفي البريطاني من مستقرة إلى سلبية، في ظل عدم اليقين بشأن البريكست والذي يضغط على آفاق النمو الاقتصادي للبلاد.

وقالت وكالة التصنيف الائتماني في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني، اليوم الثلاثاء، إنها قررت خفض النظرة المستقبلية للنظام المصرفي في المملكة المتحدة مع تدهور البيئة التي تضغط على جودة أصول البنوك وربحيتها.

وذكرت الوكالة أن بيئة معدلات الفائدة المنخفضة بالإضافة للمنافسة المتزايدة في سوق الرهن العقاري تساهم في تآكل صافي هوامش الفوائد للبنوك، والتي تعني الفارق بين تكاليف الاقتراض والفائدة التي تدفعها مقابل الحصول على قرض.

وقالت الوكالة إن الاقتصاد البريطاني آخذ في الضعف، الأمر الذي يجعله أكثر عرضة للصدمات، كما أن حالات عدم اليقين المطولة بشأن البريكست قد ققلت من آفاق النمو الاقتصادي للبلاد.

وأشارت الوكالة إلى أن تلك الصعوبات ستفوق رأس المال القوي للقطاع والسيولة الاحتياطية.

وتتوقع "موديز" تدهور معتدل في ربحية البنوك مع استمرار التحديات المتمثلة في بيئة معدلات الفائدة المنخفضة إضافة إلى المنافسة الصعبة في أسواق الرهن العقاري.

وبحلول الساعة 12:04 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي بنحو 0.5 بالمائة مسجلاً 1.3000 دولار.