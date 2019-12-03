15 قراراً للوزراء السعودي باجتماعه الأسبوعي برئاسة الملك سلمان

الرياض ـ مباشر: عقد مجلس الوزراء السعودي، اجتماعه الأسبوعي، اليوم الثلاثاء بقصر اليمامة، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

وقال وزير الإعلام تركي بن عبدالله الشبانة، في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس"، إن مجلس الوزراء اطلع على عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، ووجه حيالها بما رآه.

وقرر مجلس الوزراء الموافقة على النظام الأساسي لمركز منظمة التعاون الإسلامي للتنسيق والتعاون الشرطي، الصادر عن الدورة (الخامسة والأربعين) لمجلس وزراء الخارجية لمنظمة التعاون الإسلامي.

ووافق المجلس على مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ووزارة خارجية جمهورية البوسنة والهرسك.

وقرر مجلس الوزراء تفويض وزير الثقافة بالتباحث مع الجانب الدومينيكاني في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الثقافي بين السعودية وجمهورية الدومينيكان.

ووافق مجلس الوزراء السعودي على انضمام المملكة العربية السعودية إلى اتفاق فيينا بشأن وضع تصنيف دولي للعناصر التصويرية للعلامات لعام (1973م).

وقرر المجلس الموافقة على اتفاقية للتعاون الاستراتيجي بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة.

كما قرر تفويض وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، بالتباحث مع الجانب الأسترالي بشأن مشروع مذكرة تفاهم بين هيئة الاتصالات السعودية، والهيئة الأسترالية للاتصالات والإعلام.

ووافق المجلس خلال الاجتماع، على اتفاقية الخدمات الجوية بين السعودية وجمهورية كولومبيا.

كما وافق على مذكرة تعاون بين النيابة العامة السعودية والنيابة العامة في روسيا الاتحادية.

وقرر مجلس الوزراء، تفويض رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء، بالتباحث مع الجانب الكويتي بشأن مشروع مذكرة تفاهم بين السعودية والكويت للتعاون في مجال المستحضرات الصيدلانية والأجهزة واللوازم الطبية.

ووافق على تفويض رئيس هيئة حقوق الإنسان، بالتباحث مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بشأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص.

وقرر مجلس الوزراء تعيين عدد من الأعضاء بمجلس إدارة صندوق التنمية الصناعية السعودي، أبرزهم وزير النقل، صالح بن ناصر الجاسر، ورئيس مجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، غسان بن عبدالرحمن الشبل.

كما وافق المجلس على طرح عدد من مشاريع إنتاج المياه المحلاة، ومشاريع معالجة مياه الصرف الصحي ذات الأولوية، وترسيتها والتعاقد عليها بالمشاركة مع القطاع الخاص.

وقرر مجلس الوزراء قيام الجهات المعنية باتخاذ ما يلزم لتطبيق الخطة التنفيذية للاستراتيجية العربية للإسكان والتنمية الحضرية المستدامة (2030).

كما قرر المجلس تعيين محمد بن عبدالله الخريف، وأحمد بن رشيد البلاع، وإبراهيم بن محمد الجميح أعضاء، من المصدَّرين، بمجلس إدارة هيئة تنمية الصادرات السعودية.

ووفق المجلس على عدد من التعيينات والترقيات للمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة، إلى جانب الاطلاع على بقية الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال.