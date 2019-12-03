الوزراء السعودي يوافق على طرح مشاريع مياه محلاة وصرف صحي

الرياض – مباشر: ترأس خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء في قصر اليمامة.

ووافق مجلس الوزراء، وفقاً لوكالة الأنباء السعودية "واس"، على طرح عدد من مشاريع إنتاج المياه المحلاة ومشاريع معالجة مياه الصرف الصحي ذات الأولوية.

ووجه مجلس الوزراء بترسية تلك المشاريع والتعاقد عليها بالمشاركة مع القطاع الخاص، على النحو الموضح في القرار.

وقالت وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمملكة، صباح اليوم، إنه سيتم تدشين ووضع حجر الأساس لعدد من المشروعات المائية والبيئية بالرياض، بحضور أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز.

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