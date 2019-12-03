أخبار عاجلة

من مصر | فقرة السوشيال ميديا “متخليش حد يخدعك”.. حسابات مزورة لترويج الشائعات عن مصر (كاملة) -
من مصر | أسرة البرنامج تحتفل بعيد ميلاد هاني شاكر "أمير الغناء العربي" -
من مصر | نشاط مكثف للرئيس السيسي اليوم ولقاء مع الحكومة لبحث تطورات ملف حوكمة المنظومة الضريبية -
من مصر | موجز "من مصر" لأهم وآخر الأخبار على الصعيدين المحلي والدولي​ -
من مصر | "المسرح الملهم".. صحيفة الإندبندنت البريطانية تشيد بمنتدى شباب العالم -
من مصر | الجنيه المصري أقوى العملات أداء أمام الدولار في الأسواق الناشئة خلال 2019 -
من مصر | محمد صلاح يتوج بلقب أفضل لاعب في كأس العالم للأندية -
من مصر | وزارة الهجرة تطلق أول حملة لـ”مراكب النجاة” للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية -
من مصر | ظاهرة تعامد الشمس على الكرنك وقصر قارون.. فصل الشتاء يدق الأبواب -
من مصر | آخر وأهم الأخبار على الصعيدين المحلي والدولي (كاملة) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

الوزراء السعودي يوافق على طرح مشاريع مياه محلاة وصرف صحي

Google+ Print
الوزراء السعودي يوافق على طرح مشاريع مياه محلاة وصرف صحي الوزراء السعودي يوافق على طرح مشاريع مياه محلاة وصرف صحي

الرياض – مباشر: ترأس خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء في قصر اليمامة.

ووافق مجلس الوزراء، وفقاً لوكالة الأنباء "واس"، على طرح عدد من مشاريع إنتاج المياه المحلاة ومشاريع معالجة مياه الصرف الصحي ذات الأولوية.

ووجه مجلس الوزراء بترسية تلك المشاريع والتعاقد عليها بالمشاركة مع القطاع الخاص، على النحو الموضح في القرار.

وقالت وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمملكة، صباح اليوم، إنه سيتم تدشين ووضع حجر الأساس لعدد من المشروعات المائية والبيئية بالرياض، بحضور أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز.

ترشيحات:

العقاري السعودي: إيداع مليار ريال بحسابات مستفيدي "سكني" لشهر نوفمبر

دراسة: القطاع الخاص غير النفطي بالسعودية يسجل مزيداً من التحسن

أرامكو السعودية ترفع سعر الخام الخفيف للعملاء الآسيويين بشحنات يناير

وزير التعليم السعودي: مشروع ضخم لتحويل الثانويات إلى أكاديميات.. قريباً

الجمارك السعودية تعلن عن ترسية مشروع يربط المملكة بالإمارات

"سامبا كابيتال" تعلن حصيلة اكتتاب المؤسسات بطرح "أرامكو" بـ15 يوماً

شركة أبحاث تتوقع تمديد "أوبك+" خفض إنتاج النفط الأسبوع الحالي 

الزياني: الملك سلمان يترأس القمة الخليجية في الرياض 10 ديسمبر

وزير الاستثمار:منح 2.4 ألف رخصة لمستثمرين أجانب بالسعودية منذ 2016

وزير العدل السعودي يوجه بإطلاق المرحلة الثانية من صندوق النفقة

75 مليار ريال مشتريات المصارف السعودية من السندات الحكومية بـ10أشهر

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
تقرير: 3.5% نموًا متوقعًا باقتصاد السعودية غير النفطي 2020

تقرير: 3.5% نموًا متوقعًا باقتصاد السعودية غير النفطي 2020

"الحكاية من ميدل بيست".. لقاء مع النجم محمد حماقي خلال استراحة حفله بالسعودية

"الحكاية من ميدل بيست".. لقاء مع النجم محمد حماقي خلال استراحة حفله بالسعودية

عمرو أديب من السعودية: يادي الأهلى.. هو ورانا ورانا

عمرو أديب من السعودية: يادي الأهلى.. هو ورانا ورانا

الأمير تركي الفيصل.. هكذا ستكون السعودية في 2030 ولهذه الأسباب بدأت الأزمة مع قطر

الأمير تركي الفيصل.. هكذا ستكون السعودية في 2030 ولهذه الأسباب بدأت الأزمة مع قطر