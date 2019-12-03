الوزراء السعودي: نسعى لتحقيق إنجازات ملموسة خلال رئاسة مجموعة العشرين

الرياض - مباشر: رحب مجلس الوزراء السعودي، في اجتماعه برئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الثلاثاء، ببدء المملكة رئاسة مجموعة العشرين لعام 2020.

وأشاد المجلس، نقلاً عن وكالة الأنباء السعودية - واس، بالبرنامج المعد لهذه القمة، بتوجيهات الملك سلمان، وبإشراف ومتابعة ولي العهد.

وجدد مجلس الوزراء تأكيد التزام المملكة بمواصلة العمل الذي انطلق من أوساكا، والسعي لتحقيق إنجازات ملموسة، والاستفادة من موقع المملكة بين القارات الثلاث خلال استضافتها لمجموعة العشرين في إبراز منظور الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لتشكيل وتعزيز التوافق العالمي بشأن القضايا الدولية.

بدأت المملكة العربية السعودية رئاسة مجموعة العشرين للمرة الأولى كأول دولة عربية، في الأول من ديسمبر/ كانون الأول 2019م، وتنتهي في 30 نوفمبر 2020م، وعبر برنامج طموح خلال فترة رئاستها أفصحت المملكة عن نهجها في هذا الشأن.

تستضيف السعودية خلال عام الرئاسة أكثر من 100 اجتماع ومؤتمر، تتوزع بين اجتماعات وزارية، واجتماعات ممثلي الحكومات بالإضافة إلى اجتماعات لممثلي المجتمع المدني، وتعقد قمَّة القادة يومي 21 - 22 نوفمبر 2020م في الرياض.

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