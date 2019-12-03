محدث.. الذهب يتحول للمكاسب عالمياً بعد تصريحات ترامب

مباشر: تحولت أسعار الذهب للصعود عالمياً بمكاسب تصل إلى 8 دولارات خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، بعد احتمالات تأجيل الصفقة التجارية للولايات المتحدة مع الصين والتي دفعت الشكوك التجارية للعودة إلى السطح مجدداً.

وصرح الرئيس الأمريكي على هامش قمة حلف الناتو اليوم أنه قد يكون من الأفضل الانتظار لما بعد الانتخابات الرئاسية في عام 2020 من أجل توقيع الصفقة التجارية مع الجانب الصيني.

ودفعت تعليقات دونالد ترامب المستثمرين إلى التكالب على الأصول الآمنة بعد أن كانوا يقفون على الهامش في وقت مبكر من التعاملات مع إثارة موجة جديدة من التوترات التجارية مع دول أمريكا اللاتينية.

وأثار تحرك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالأمس المخاوف من جديد بشأن التوترات التجارية العالمية بعدما فرض تعريفات على كل واردات الصلب والألومنيوم من البرازيل والأرجنتين بسبب التلاعب في العملة، على حد قوله.

ويعني ذلك جبهة جديدة من التوترات تضاف إلى الاحتكاكات التجارية القائمة بين أكبر اقتصادين حول العالم عقب تصعيد المأزق السياسي بينهما في الأسبوع الماضي.

وكان الذهب قد ارتفع بأكثر من 13 بالمائة في العام الحالي حتى الآن، وهو ما يرجع بشكل أساسي إلى النزاعات التجارية الممتدة منذ 17 شهراً تقريباً.

وبحلول الساعة 11:06 صباحاً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة لمعدن الذهب تسليم شهر فبراير/شباط بأكثر من 0.4 بالمائة أو ما يوازي 6.60 دولار مسجلاً 1475.80 دولار للأوقية.

كما تحول سعر التسليم الفوري للمعدن إلى الصعود بمكاسب تتجاوز 0.5 بالمائة أو 8.05 دولار ليسجل 1470.49 دولار للأوقية.

وفي تلك الأثناء، تراجع المؤشر الرئيسي للدولار والذي يتبع أداء الورقة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسية أخرى بنسبة هامشية 0.06 بالمائة ليسجل 97.796 بعد أن كان يشهد ارتفاعاً طفيفاً في وقت مبكر من التعاملات.