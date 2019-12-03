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الأسهم والعملة بإندونيسيا تتفادى الخسائر بعد انفجار قرب القصر الرئاسي

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الأسهم والعملة بإندونيسيا تتفادى الخسائر بعد انفجار قرب القصر الرئاسي الأسهم والعملة بإندونيسيا تتفادى الخسائر بعد انفجار قرب القصر الرئاسي

مباشر: نجحت أسواق الأسهم والعملة في إندونيسيا من الصعود بشكل هامشي خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، بعد وقوع انفجار بالقرب من القصر الرئاسي.

وصرح قائد شرطة "جاكرتا" انفجار قنبلة اليوم في حديقة بالقرب من القصر الرئاسي في قلب العاصمة الإندونيسية، ليسفر الحادث عن إصابة اثنين من الجنود على الأقل تم نقلهم إلى المستشفى.

وأضاف "جاتوت ادى برامونو" فى مؤتمر صحفي أن الانفجار الذى وقع على الجانب الشمالى من الحديقة يعتقد أنه ناتج عن قنبلة دخان، نقلاً عن وكالة رويترز.

وقال متحدث رئاسي إن الرئيس "جوكو ويدودو" لم يكن في القصر في ذلك الوقت.

ورداً على تساؤل ما إذا كان الانفجار نتيجة لهجوم، قال "برامونو" إن التحقيقات لا تزال مستمرة ولم يتم التوصل إلى سبب الانفجار.

وأعادت السلطات في إندونيسيا فتح منطقة الحديقة التي وقع فيها الانفجار في غضون ثلاث ساعات من الحادث.

يجدر الإشارة إلى أن الشهر الماضي كان شاهداً على إصابة 6 أشخاص بعد أن فجر طالب جامعي نفسه خارج مقر وزارة الداخلية الإندونيسية.

وبنهاية جلسة اليوم، ارتفع مؤشر "جاكرتا" للأسهم في إندونيسيا بنسبة هامشية 0.06 بالمائة ليغلق عند 6133.9 نقطة، بعد أن تراجع إلى مستوى 6107 نقطة وسط التعاملات.

وبحلول الساعة 8:58 صباحاً بتوقيت جرينتش، صعدت العملة المحلية لإندونيسيا مقابل نظيرتها الأمريكية بنسبة هامشية 0.07 بالمائة ليهبط الدولار إلى 14.115 ألف روبية إندونيسية.

مباشر (اقتصاد)

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