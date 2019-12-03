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الحبوب السعودية تودع 10.5 مليون ريال بحسابات مزارعي القمح

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الحبوب السعودية تودع 10.5 مليون ريال بحسابات مزارعي القمح الحبوب السعودية تودع 10.5 مليون ريال بحسابات مزارعي القمح

الرياض – مباشر: بدأت المؤسسة العامة للحبوب ، اليوم الثلاثاء، إيداع قيمة الدفعة الثامنة لشراء القمح المحلي من المزارعين المحليين.

وذكرت مؤسسة الحبوب، في بيان لها، أنها تقوم بإيداع المستحقات للمزارعين الذين قاموا بتوريد محصولهم من القمح وأقفلوا حساباتهم واستكملوا إجراءاتهم لموسم (1440 /1441هـ)، الذين تقل مديونياتهم لصندوق التنمية الزراعية أو صندوق التنمية العقاري عن 25 بالمائة من إجمالي القيمة المستحقة.

وأوضحت الحبوب، في بيانها، أن إجمالي المبالغ التي تم إيداعها للمستحقين في هذه الدفعة بلغت 10.53 مليون ريال بحساباتهم البنكية؛ وذلك لعدد 42 مزارعاً.

وأشارت المؤسسة، إلى أن إجمالي المبالغ التي تم إيداعها للمزارعين خلال الـ 8 دفعات بلغت 193.26 مليون ريال لنحو 707 مزارعين، قاموا بتوريد 165.11 ألف طن.

وأكدت مؤسسة الحبوب، أنه سيتم إيداع الدفعات التالية بحسب الكميات الموردة؛ وبعد استكمال إجراءات الإقفال والتدقيق، مطالبة المزارعين الذين لم يقوموا بإقفال حساباتهم الإسراع في ذلك لضمان سرعة استكمال إجراءات الصرف.

أعلنت المؤسسة، في 25 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، عن انتهاء موسم تسلم القمح المحلي للعام 1440/1441هـ (2019) بتوريد 202.15 ألف طن.

وتقوم المؤسسة بدفع المستحقات لموردي القمح المحليين؛ تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم (66) بتاريخ 25 صفر 1437هـ؛ والخاص بضوابط إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء، والمتضمن تكليف المؤسسة بشراء القمح من المزارعين المؤهلين في حال اختيارهم زراعة القمح في مساحة لا تتجاوز 50 هكتاراً؛ وذلك لمدة 5 سنوات وبكمية 700 ألف طن كل عام كحد أقصى.

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