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النيابة السعودية تبحث التعاون بمحاربة الإرهاب والفساد مع روسيا

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النيابة السعودية تبحث التعاون بمحاربة الإرهاب والفساد مع روسيا النيابة السعودية تبحث التعاون بمحاربة الإرهاب والفساد مع روسيا

الرياض – مباشر: التقى النائب العام السعودي، الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، المدعي العام الروسي يوري تشايكا، الذي يقوم بزيارة المملكة حالياً على رأس وفد رفيع المستوى.

وقال النائب العام السعودي؛ وفقاً لبيان صادر عن النيابة العامة، اليوم الثلاثاء، إن الزيارة تأتي في إطار التعاون وتبادل الخبرات والمعلومات، والتنسيق القانوني بين النيابة العامة ونظيرتها في الاتحادية.

وأضاف الشيخ سعود المعجب، أن التنسيق بين النيابتين وصل إلى مستويات عالية فيما يخص العمل المشترك في محاربة الإرهاب والفساد والجريمة المنظمة العابرة للحدود.

وجرى خلال اللقاء استعراض عدد الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، ومناقشة سبل تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات النيابية والعدلية، وبحث مخرجات مذكرة التفاهم الموقعة بين النيابتين التي تمت في وقت سابق من هذا العام، وذلك خلال الزيارة التي قام بها النائب العام إلى روسيا الاتحادية.

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