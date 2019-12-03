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"تداول": صفقة خاصة على "جرير" ضمن مستويات التداول

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"تداول": صفقة خاصة على "جرير" ضمن مستويات التداول "تداول": صفقة خاصة على "جرير" ضمن مستويات التداول

الرياض - مباشر: شهد سوق الأسهم "تداول"، اليوم الثلاثاء، تنفيذ صفقة خاصة على سهم شركة جرير للتسويق، ضمن مستويات تداول السهم خلال الجلسة.

ووفقاً لبيانات "تداول"، بلغت قيمة الصفقة 1.59 مليون ريال، من خلال 10 آلاف سهم، وتم تنفيذ الصفقة عند سعر 158.80 ريال.

وتم تداول سهم "جرير" بجلسة الثلاثاء بين مستويات 159.40 ريال و157.80 ريال، وهو أعلى وأدنى سعر للسهم حتى هذه اللحظات، على التوالي.

والصفقات الخاصة هي الأوامر التي يتم تنفيذها من خلال اتفاق مستثمر بائع ومستثمر مشترٍ على أوراق مالية محددة، بسعر محدد، بما يتوافق مع ضوابط (تداول)، ولوائح هيئة السوق المالية.

ولا تؤثر الصفقات الخاصة على سعر آخر صفقة، وأعلى وأدنى سعر للسهم، وسعر الافتتاح، وسعر الإغلاق، ومؤشر السوق، أو مؤشرات القطاعات، بينما تؤثر بكميات وقيم التداول

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