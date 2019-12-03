ترامب: من الأفضل تأجيل الصفقة التجارية بعد انتخابات 2020

مباشر: يرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه قد يكون من الأفضل الانتظار لما بعد الانتخابات الرئاسية عام 2020 من أجل توقيع صفقة تجارية مع الصين.

وقال ترامب في تعليقات مع الصحفيين من لندن على خلفية اجتماعات حلف الناتو، اليوم الثلاثاء: "بطريقة ما، أفضل فكرة الانتظار حتى بعد الانتخابات من أجل الصفقة مع الصين، لكنهم يرغبون في إبرام الاتفاق الآن".

وتابع: "سوف نفكر ما إذا كانت الصفقة ستكون مناسبة أم لا".

وكان من المقرر توقيع المرحلة الأولى من الصفقة التجارية والتي تم التوصل لها في بداية شهر أكتوبر/تشرين الأول خلال الشهر الماضي خلال اجتماع الرئيس الأمريكي مع نظيره الصيني في قمة تشيلي قبل إلغاؤها.

كما شهدت العلاقات بين أكبر اقتصادين حول العالم توترات على الصعيد السياسي في الأسبوع الماضي بعد القانون الأمريكي الذي يدعم حقوق المتظاهرين في هونج كونج وهي المدينة الخاضعة للحكم الصيني.

وعند سؤاله حول وجود موعد نهائي محدد للصفقة، قال: "لا يوجد موعد نهائي، وبطريقة ما اعتقد أنه من الأفضل الانتظار لما بعد الانتخابات، إذا كنت ترغب في معرفة الحقيقة".

وفرضت واشنطن وبكين تعريفات على السلع المتبادلة من بعضهما البعض بمليارات الدولارات منذ بداية عام 2018، الأمر الذي أثار العديد من الاضطرابات داخل الأسواق المالية العالمية وأضر بثقة المستهلكين والشركات على حد سواء.

ومن المقرر أن تعقد جولة الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة في شهر نوفمبر/تشرين الثاني عام 2020.