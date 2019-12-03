ارتفاع أسعار المنتجين في منطقة اليورو بعكس التوقعات

مباشر: ارتفعت أسعار المنتجين في منطقة اليورو بعكس توقعات استقرارها خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مع ارتفاع تكاليف الطاقة.

وكشفت بيانات صادرة عن مكتب إحصاءات "يوروستيت"، اليوم الثلاثاء، أن أسعار المنتجين في منطقة اليورو ارتفعت بنسبة 0.1 بالمائة خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول وهي نفس وتيرة الزيادة المسجلة في الشهر السابق له.

وكانت تقديرات المحللين تشير إلى أن أسعار المنتجين في منطقة اليورو سوف تستقر دون تغييرات تذكر خلال الشهر المقارن.

أسعار المنتجين في منطقة اليورو - (المصدر: مكتب إحصاءات يوروستيت)

وشهدت أسعار الطاقة زيادة بنحو 0.7 بالمائة في أكتوبر/تشرين الأول على أساس شهري كما زادت تكاليف السلع الاستهلاكية غير المعمرة بنحو 0.3 بالمائة، أما السلع الرأسمالية والسلع الاستهلاكية المعمرة شهدت ارتفاعاً 0.1 بالمائة.

في حين تراجعت أسعار السلع الوسيطة بنحو 0.3 بالمائة خلال الشهر المقارن على أساس شهري، بحسب البيانات.

وبالنسبة لمؤشر أسعار المنتجين في منطقة اليورو والذي يستثني تكاليف الطاقة، فتراجع بنحو 0.1 بالمائة خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول مقارنة مع الشهر السابق له.

أما على أساس سنوي، فإن أسعار المنتجين في منطقة اليورو تراجعت بنسبة 1.9 بالمائة في شهر أكتوبر/تشرين الأول مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.

ويرجع الهبوط على أساس سنوي في أسعار المنتجين في منطقة اليورو إلى تراجع حاد بلغ 7.9 بالمائة في تكاليف الطاقة خلال الفترة المقارنة.

وبحلول الساعة 10:24 صباحاً بتوقيت جرينتش، تراجع اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة هامشية 0.09 بالمائة ليسجل 1.1069 دولار.