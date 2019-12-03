أخبار عاجلة

من مصر | فقرة السوشيال ميديا “متخليش حد يخدعك”.. حسابات مزورة لترويج الشائعات عن مصر (كاملة) -
من مصر | أسرة البرنامج تحتفل بعيد ميلاد هاني شاكر "أمير الغناء العربي" -
من مصر | نشاط مكثف للرئيس السيسي اليوم ولقاء مع الحكومة لبحث تطورات ملف حوكمة المنظومة الضريبية -
من مصر | موجز "من مصر" لأهم وآخر الأخبار على الصعيدين المحلي والدولي​ -
من مصر | "المسرح الملهم".. صحيفة الإندبندنت البريطانية تشيد بمنتدى شباب العالم -
من مصر | الجنيه المصري أقوى العملات أداء أمام الدولار في الأسواق الناشئة خلال 2019 -
من مصر | محمد صلاح يتوج بلقب أفضل لاعب في كأس العالم للأندية -
من مصر | وزارة الهجرة تطلق أول حملة لـ”مراكب النجاة” للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية -
من مصر | ظاهرة تعامد الشمس على الكرنك وقصر قارون.. فصل الشتاء يدق الأبواب -
من مصر | آخر وأهم الأخبار على الصعيدين المحلي والدولي (كاملة) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

ارتفاع أسعار المنتجين في منطقة اليورو بعكس التوقعات

Google+ Print

مباشر: ارتفعت المنتجين في منطقة اليورو بعكس توقعات استقرارها خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مع ارتفاع تكاليف الطاقة.

وكشفت بيانات صادرة عن مكتب إحصاءات "يوروستيت"، اليوم الثلاثاء، أن أسعار المنتجين في منطقة اليورو ارتفعت بنسبة 0.1 بالمائة خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول وهي نفس وتيرة الزيادة المسجلة في الشهر السابق له.

وكانت تقديرات المحللين تشير إلى أن أسعار المنتجين في منطقة اليورو سوف تستقر دون تغييرات تذكر خلال الشهر المقارن.

أسعار المنتجين في منطقة اليورو - (المصدر: مكتب إحصاءات يوروستيت)

وشهدت أسعار الطاقة زيادة بنحو 0.7 بالمائة في أكتوبر/تشرين الأول على أساس شهري كما زادت تكاليف السلع الاستهلاكية غير المعمرة بنحو 0.3 بالمائة، أما السلع الرأسمالية والسلع الاستهلاكية المعمرة شهدت ارتفاعاً 0.1 بالمائة.

في حين تراجعت أسعار السلع الوسيطة بنحو 0.3 بالمائة خلال الشهر المقارن على أساس شهري، بحسب البيانات.

وبالنسبة لمؤشر أسعار المنتجين في منطقة اليورو والذي يستثني تكاليف الطاقة، فتراجع بنحو 0.1 بالمائة خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول مقارنة مع الشهر السابق له.

أما على أساس سنوي، فإن أسعار المنتجين في منطقة اليورو تراجعت بنسبة 1.9 بالمائة في شهر أكتوبر/تشرين الأول مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.

ويرجع الهبوط على أساس سنوي في أسعار المنتجين في منطقة اليورو إلى تراجع حاد بلغ 7.9 بالمائة في تكاليف الطاقة خلال الفترة المقارنة.

وبحلول الساعة 10:24 صباحاً بتوقيت جرينتش، تراجع اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة هامشية 0.09 بالمائة ليسجل 1.1069 دولار.

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
8 الصبح - أسعار الخضراوات والذهب ومواعيد القطارات بتاريخ 21-12-2019

8 الصبح - أسعار الخضراوات والذهب ومواعيد القطارات بتاريخ 21-12-2019

معهد التمويل: تخفيضات أوبك والحلفاء غير كافية لزيادة أسعار النفط

معهد التمويل: تخفيضات أوبك والحلفاء غير كافية لزيادة أسعار النفط

8 الصبح - أسعار الخضراوات والذهب ومواعيد القطارات بتاريخ 20-12-2019

8 الصبح - أسعار الخضراوات والذهب ومواعيد القطارات بتاريخ 20-12-2019

محدث.. أسعار الذهب تسجل أعلى تسوية في أسبوعين

محدث.. أسعار الذهب تسجل أعلى تسوية في أسبوعين