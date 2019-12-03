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ترامب: تعليقات ماكرون على حلف الناتو "غير لائقة"

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ترامب: تعليقات ماكرون على حلف الناتو "غير لائقة" ترامب: تعليقات ماكرون على حلف الناتو "غير لائقة"

مباشر: انتقد الرئيس الأمريكي دونالد تعليقات نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون على حلف شمال الأطلسي، واصفاً إياها بأنها "غير لائقة".

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون زعم بأن الدور الذي يقوم به حلف الناتو معطلاً، قائلاً إن التحالف "مات إكلينيكياً".

وقال ترامب خلال تعليقات في مؤتمر صحفي على هامش قمة حلف الناتو المنعقدة في لندن، اليوم الثلاثاء، إن كلمات ماكرون سيئة للغاية بالنسبة للدول الـ28 أعضاء الحلف.

وأضاف أن وصف ماكرون لحلف الناتو بـ"الموت الإكلينيكي" يحمل إهانة كبيرة لتلك الدول.

وتابع الرئيس الأمريكي موجهاً حديثه لنظيره الفرنسي: "لا يمكنك التجول وقول ذلك بشأن حلف الناتو".

وأثار هجوم الرئيس الفرنسي على التحالف العسكري غضب الكثير من قادة العالم، حيث أكدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أن أوروبا غير قادرة على الدفاع عن نفسها بمفردها، في رد غير علني على "ماكرون".

في حين وجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان رسالة مباشرة لرئيس فرنسا بقوله: "هل مات عقلك أيضاً، قم بإجراء فحص".

ومن جهة أخرى، وجه الرئيس الأمريكي كذلك صفعة إلى الاقتصاد الفرنسي بقوله: "الوضع لا يسير بشكل جيد على الإطلاق من الناحية الاقتصادية".

وارتفع معدل البطالة في فرنسا خلال الربع الثالث من العام الحالي إلى 8.6 بالمائة لكنها كانت تشهد تحسناً على مدى الخمس سنوات الماضية.

وأشار ترامب إلى أن فرنسا تتطلع إلى تعزيز موازنتها من خلال فرض ضريبة رقمية على الشركات الأمريكية العملاقة مثل فيسبوك وجوجل، قائلاً: "الآن سنواجه تلك الخطوة".

وقال الرئيس: "لقد بدأت فرنسا في فرض ضرائب على منتجات الآخرين، لذلك سنقوم بفرض ضريبة عليهم".

وكانت واشنطن أعلنت بالأمس أنها تعتزم فرض تعريفات عقابية على منتجات فرنسية بقيمة 2.4 مليار دولار تصل إلى 100 بالمائة بسبب الآثار الضارة لضريبة الخدمات الرقمية.

مباشر (اقتصاد)

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