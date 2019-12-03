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العقاري السعودي: إيداع مليار ريال بحسابات مستفيدي "سكني" لشهر نوفمبر

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العقاري السعودي: إيداع مليار ريال بحسابات مستفيدي "سكني" لشهر نوفمبر العقاري السعودي: إيداع مليار ريال بحسابات مستفيدي "سكني" لشهر نوفمبر

الرياض - مباشر: أعلن صندوق التنمية العقارية السعودي، اليوم الثلاثاء، عن إيداع نحو 1.016 مليار ريال في حسابات مستفيدي برنامج "سكني" من وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية لشهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2019.

وأوضح المشرف العام على صندوق التنمية العقارية، منصور بن ماضي، وفقاً لوكالة الأنباء - واس، أن 268 مليون ريال خُصصت دعماً لأرباح عقود التمويل العقاري المدعوم، فيما جاءت 748 مليون ريال لمستفيدي مبادرة دعم العسكريين ممن هم في الخدمة.

وأضاف أن إجمالي المبالغ التي أودعت في حسابات مستفيدي "التمويل العقاري المدعوم"، ومبادرة "القرض السكني المدعوم للعسكريين في الخدمة" منذ بداية برنامج القرض العقاري المدعوم في يونيو/ حزيران 2017م وحتى نهاية شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

وتابع: بلغت إجمالي المبالغ نحو 10.490 مليار ريال حتى نهاية الشهر الماضي، منها مبلغ 2.099 مليار ريال أودعت في حسابات مستفيدي "التمويل المدعوم"، فيما أودع 8.391 مليار ريال كدعم للمستفيدين من مبادرة دعم العسكريين في الخدمة من جميع القطاعات العسكرية.

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