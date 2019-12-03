تسارع التضخم في تركيا خلال نوفمبر

من: سالي إسماعيل

مباشر: تسارع التضخم في تركيا بأقل من المتوقع خلال الشهر الماضي؛ الأمر الذي قد يُشكل ضغوطاً على البنك المركزي.

وكشفت بيانات صادرة عن معهد الإحصاءات التركي "تركستات"، اليوم الثلاثاء، أن مؤشر أسعار المستهلكين في تركيا ارتفع بنسبة 10.65 بالمائة خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني على أساس سنوي، مقابل 8.55 بالمائة المسجلة في الشهر السابق له والتي كانت الأدنى منذ ديسمبر/كانون الأول 2016.

معدل التضخم خلال عامي 2018 و2019 – (المصدر: معهد الإحصاءات التركي)

وتأتي الزيادة في معدل التضخم خلال الشهر الماضي على أساس سنوي، بفعل ارتفاع حاد في تكاليف المشروبات الكحولية والتبغ (43.35 بالمائة).

كما أن مؤشر السلع والخدمات المتنوعة زاد بنحو 14.03 بالمائة بالفترة المقارنة، وشهدت أسعار الفنادق والمطاعم زيادة ملحوظة تتجاوز 10 بالمائة، وفقاً للبيانات.

أما على أساس شهري، فإن معدل التضخم سجل 0.38 بالمائة في الشهر الماضي مقابل انكماش بنحو 1.44 بالمائة في الفترة المماثلة من العام الماضي.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن معدل التضخم سوف يبلغ 0.7 بالمائة على أساس شهري و11 بالمائة على أساس سنوي.

ويجدر الإشارة إلى أن معدل التضخم في تركيا قد تراجع بشكل كبير في العام الحالي بعدما قفز لأكثر من 25 بالمائة في أعقاب أزمة العملة المحلية التي ضربت البلاد في صيف عام 2018.

وساهم الاتجاه الهبوطي بمعدل التضخم في تمكين البنك المركزي في البلاد من خفض معدل الفائدة بنحو 10 بالمائة خلال ثلاث اجتماعات منذ يوليو/تموز الماضي، ليقف عند 14 بالمائة مقابل 24 بالمائة المسجلة في ذروة أزمة العملة.

ومن المقرر أن يعقد البنك المركزي في تركيا اجتماع السياسة النقدية الأخير لهذا العام في الأسبوع المقبل.

وفي بيانات منفصلة، فإن مؤشر أسعار المنتجين تراجع بنسبة 0.08 بالمائة خلال نوفمبر/تشرين الثاني على أساس شهري لكنه زاد بنحو 4.26 بالمائة على أساس سنوي.

أسعار المنتجين 2018 و2019 – (المصدر: معهد الإحصاءات التركي)

وبحلول الساعة 9:05 صباحاً بتوقيت جرينتش، تراجعت الليرة التركية مقابل نظيرتها الأمريكية بأكثر من 0.1 بالمائة ليرتفع الدولار إلى 5.7477 ليرة.