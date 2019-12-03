تراجع نشاط البناء في المملكة المتحدة بأقل وتيرة بـ4 أشهر

مباشر: تراجع نشاط البناء في المملكة المتحدة بأقل وتيرة هبوط في 4 أشهر، لكنه لا يزال داخل نطاق الانكماش.

وكشفت بيانات صادرة عن مؤسسة ماركت للأبحاث، اليوم الثلاثاء، أن مؤشر مديري مشتريات البناء في المملكة المتحدة سجل 45.3 نقطة خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني مقابل 44.2 نقطة المسجلة في الشهر السابق له.

وكانت تقديرات المحللين تشير إلى أن نشاط البناء في ثاني أكبر اقتصاد أوروبي سوف يرتفع إلى 44.5 نقطة خلال الشهر الماضي.

أداء نشاط البناء - (المصدر: مؤسسة ماركت لأبحاث)

وتعني هذه القراءة أن نشاط البناء البريطاني شهد أقل وتيرة هبوط في 4 أشهر، لكن مع استمرار انكماش النشاط وتسجيل قراءة دون الحد الفاصل بين التوسع والانكماش والبالغة 50 نقطة.

وبحسب البيانات، فإن أنشطة الشركات المنخفضة كانت السبب وراء تراجع حاد في الأعمال الجديدة كما تراجعت مستويات التوظيف للشهر الثامن على التوالي.

وبحلول الساعة 9:44 صباحاً بتوقيت جرينتش، ارتفع الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي بأكثر من 0.3 بالمائة مسجلاً 1.2981 دولار.