10 شركات وساطة تقتنص 74% من سيولة السوق السعودي بنوفمبر

الرياض ـ مباشر: اقتنصت 10 شركات وساطة نحو 74 بالمائة، من قيم تداول سوق الأسهم السعودية، خلال شهر نوفمبر / تشرين الثاني الماضي.

ووفقاً للتقرير الشهري، لأداء شركات الوساطة، الصادر عن السوق المالية السعودية "تداول"، بلغ إجمالي القيمة لأكبر 10 شركات، نحو 85.3 مليار ريال، مقابل 115.77 مليار ريال إجمالي القيمة لجميع الشركات.

وتصدرت الراجحي المالية، شركات الوساطة العاملة بالسوق السعودي، من حيث القيمة، بعد أن اقتنصت نحو 16.38 مليار ريال، تمثل 14.15 بالمائة من إجمالي قيم التداول بالسوق.

وكان المركز الثاني لشركة الأهلي كابيتال، التي استحوذت على حوالي 10.69 مليار ريال، تمثل 9.23 بالمائة، من إجمالي قيمة التداول بالسوق.

وجاءت سامبا كابيتال بالمركز الثالث، بحصة بلغت نحو 10 مليارات ريال، تصل نسبتها إلى 8.62 بالمائة، من إجمالي قيم تداولات السوق السعودي، خلال نوفمبر / تشرين الثاني الماضي.

وارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي" بنسبة 1.48 بالمائة خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2019؛ مدعوماً بارتفاع 8 قطاعات بقيادة البنوك، الأعلى وزناً.

وارتفعت القيمة السوقية لأسهم "تاسي" بنحو 25.54 مليار ريال (6.8 مليار دولار) لتصل إلى 1.844 تريليون ريال (491.8 مليار دولار) نهاية نوفمبر/تشرين الثاني، مقارنة بنحو 1.818 تريليون ريال (485 مليار دولار) بنهاية الشهر السابق.

وهبطت قيمة التداولات خلال نوفمبر بنسبة 6.11 المائة، لتسجل 57.9 مليار ريال (15.4 مليار دولار)، مقارنة بـ61.66 مليار ريال (16.44 مليار دولار) في الشهر السابق.

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