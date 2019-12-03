استقرار الدولار الأمريكي عالمياً مع مراقبة التطورات التجارية

مباشر: استقر الدولار الأمريكي عالمياً مقابل سلة من العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مع مراقبة التطورات التجارية وبعد البيانات المحبطة في الولايات المتحدة.

وتضررت معنويات المستثمرين بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض تعريفات تصبح سارية المفعول على الفور على الواردات القادمة من البرازيل والأرجنتين.

كما أن مكتب الممثل التجاري الأمريكي أعلن بأنه يعتزم فرض تعريفات تصل إلى 100 بالمائة على بعض المنتجات المستوردة من فرنسا.

وفي الوقت نفسه، يبحث المستثمرون عن إشارات جديدة حول العلاقات التجارية بين أكبر اقتصادين حول العالم خاصةً بعد تدهور الأمور بينهما في الأسبوع الماضي.

وكانت بيانات اقتصادية أظهرت بالأمس أن النشاط الصناعي في الولايات المتحدة تراجع على عكس المتوقع خلال الشهر الماضي وسط انخفاض الطلبيات الجديدة.

وبحلول الساعة 8:56 صباحاً بتوقيت جرينتش، استقرت العملة الأمريكية مقابل نظيرتها الأوروبية الموحدة عند 1.1083 دولار بينما صعدت بنحو 0.1 بالمائة أمام الين الياباني مسجلة 109.09 ين.

في حين تراجع الدولار الأمريكي أمام العملة البريطانية بنسبة 0.4 بالمائة ليرتفع الجنيه الإسترليني إلى 1.2987 دولار.

وبالنسبة لزوج العملات (الدولار-الفرنك)، فشهد خسائر بأكثر من 0.1 بالمائة لتهبط الورقة الخضراء إلى 0.9901 فرنك.

وخلال تلك الفترة، استقر المؤشر الرئيسي للدولار الأمريكي والذي يتبع أداء الورقة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسية عند مستوى 97.814.