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صعود الأسهم الأوروبية بالمستهل رغم تطورات تجارية سلبية

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صعود الأسهم الأوروبية بالمستهل رغم تطورات تجارية سلبية صعود الأسهم الأوروبية بالمستهل رغم تطورات تجارية سلبية

مباشر: ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية في مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء، على الرغم من التطورات السلبية على الصعيد التجاري ووسط ترقب بيانات اقتصادية.

ويأتي الصعود الذي غلب على البورصات الأوروبية بالرغم من التصعيد في التوترات التجارية العالمية بالأمس بعدما قرر الرئيس دونالد ترامب فرض تعريفات أمريكية على البرازيل والأرجتين.

كما أن الممثل التجاري الأمريكي أعلن بالأمس بأنه قد يتم فرض تعريفات بقيمة 100 بالمائة على بعض المنتجات المستوردة من فرنسا.

في حين تراجع المؤشر البريطاني منفرداً وسط ترقب نتائج الانتخابات العامة المقبلة والمزمع عقدها يوم 12 ديسمبر/كانون الأول الجاري.

وفي الوقت نفسه يراقب المستثمرون حول العالم العديد من الاجتماعات رفيعة المستوى بين قادة الدول الأعضاء في حلف الناتو والذي يجتمعون اليوم في المملكة المتحدة احتفالاً بالذكرى الـ70 للتحالف العسكري.

وعلى صعيد الأرقام الاقتصادية، يترقب المستثمرون الإفصاح عن بيانات المنتجين في منطقة اليورو ونشاط البناء في المملكة المتحدة.

وبحلول الساعة 8:10 صباحاً بتوقيت جرينتش، ارتفع مؤشر "ستوكس 600" بنسبة تزيد عن 0.3 بالمائة مسجلاً 402.3 نقطة في حين تراجع المؤشر البريطاني "فوتسي" بأكثر من 0.1 بالمائة مسجلاً 7275.4 نقطة.

بينما زاد المؤشر الألماني "داكس" بنحو 0.6 بالمائة ليسجل 13041.4 نقطة كما ارتفع المؤشر الفرنسي "كاك" بنحو 0.1 بالمائة إلى 5793.6 نقطة.

وخلال نفس التوقيت، استقر اليورو مقابل الدولار الأمريكي عند مستوى 1.1079 دولار.

مباشر (اقتصاد)

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