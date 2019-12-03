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أرامكو السعودية ترفع سعر الخام الخفيف للعملاء الآسيويين بشحنات يناير

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أرامكو السعودية ترفع سعر الخام الخفيف للعملاء الآسيويين بشحنات يناير أرامكو السعودية ترفع سعر الخام الخفيف للعملاء الآسيويين بشحنات يناير

الرياض – مباشر: رفعت شركة الزيت العربية - أرامكو السعودية سعر البيع الرسمي لخامها العربي الخفيف لشحنات يناير/ كانون الثاني 2020 للمشترين الآسيويين.

وزادت الأسعار، وفقاً لرويترز، بمقدار 30 سنتاً للبرميل؛ مقارنة مع شهر ديسمبر/ كانون الأول، ليصبح بعلاوة 3.70 دولار للبرميل فوق متوسط عمان/دبي.

وحددت أرامكو سعر البيع الرسمي للخام لشحنات يناير/ كانون الثاني المتجهة إلى الزبائن في شمال غرب أوروبا بخصم 1.85 دولار للبرميل عن سعر برنت في بورصة إنتركونتننتال، بانخفاض قدره 1.80 دولار للبرميل عن شحنات ديسمبر/ كانون الأول.

وأبقت أرامكو سعر بيع شحنات الخام العربي الخفيف لشهر يناير/ كانون الثاني إلى الولايات المتحدة بدون تغيير عن ديسمبر/ كانون الأول، عند علاوة قدرها 3.35 دولار للبرميل فوق مؤشر أرجوس للخام العالي الكبريت.

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