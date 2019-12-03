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وزير التعليم السعودي: مشروع ضخم لتحويل الثانويات إلى أكاديميات..قريباً

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وزير التعليم السعودي: مشروع ضخم لتحويل الثانويات إلى أكاديميات..قريباً وزير التعليم السعودي: مشروع ضخم لتحويل الثانويات إلى أكاديميات..قريباً

الرياض ـ مباشر: كشف وزير التعليم السعودي، عن قرب الانتهاء من مشروع وزاري ضخم، يعنى بتحويل الثانويات إلى أكاديميات ومسارات متعددة.

وقال حمد بن محمد آل الشيخ، خلال اللقاء الثالث مع مديري التعليم وفقاً لبيان من الوزارة، إن التعليم تعمل على تطوير المناهج الدراسية بما يتماشى مع التوجهات المستقبلية للتنمية الوطنية والتغيرات الدولية.

وتابع الوزير: "نطمح إلى تأسيس ميثاق نواتج التعلم بمستهدفات سنوية محددة بين معلمي المدرسة وقائدها، وميثاق آخر بين كل قادة المدارس والمشرفين ومدير مكتب التعليم، وثالث بين مديري المكاتب ومديري إدارات التعليم".

وأوضح آل الشيخ أن اللقاء مع مديري التعليم يهدف إلى استعراض الخطوات التي اتخذتها الوزارة لتحقيق الأهداف التي من أجلها يتم إجراء الاختبارات الدولية والتحصيلية.

وأكد الوزير على جدية الوزارة ومنسوبيها في التعامل مع نتائج الاختبارات الدولية والتحصيلية، ورغبتها في رفع وتحسين مستوى الأداء.

وأشار الوزير آل الشيخ إلى أن وزارة التعليم حققت تقدماً مميزاً بالتوسع في رياض الأطفال، وبرنامج الإسناد، وتدرك أهمية الدراسات البحثية في هذا المجال.

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