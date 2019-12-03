أخبار عاجلة

(الحكاية) يتابع فعاليات تدريب الدفعة الأولى من الأطباء المصريين في برنامج الزمالة مع هارفارد -
محمد صلاح أول مصري يفوز بأفضل لاعب في كأس العالم للأندية.. وعمرو أديب: صلاح طوّل رقبتنا -
عمرو أديب تعليقا على التصريحات الأمريكية حول الاتفاقية الأمنية بين تركيا وليبيا: تحول نوعي في القضية -
ابن الوز .. "يعوم أحسن من أبوه" -
تعليق عمرو أديب على التعديل الوزاري المنتظر -
نائب رئيس النادي المصري يتحدث عن موقف إيهاب جلال مع الفريق -
سيف زاهر: طالما الأهلي اعترض على الاستبدال.. يبقى مفيش استبدال -
" يا عمو هذا عيب " ... الأردن : أربعيني يهتك عرض طفل في التاسعة اغواه بــ"القلول" -
الجيش السوري يستعيد 3 قرى بريف إدلب -
اقتراب موعد الإعلان عن الحكومة التونسية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

الدولار الأسترالي يرتفع بعد قرار البنك المركزي

Google+ Print
الدولار الأسترالي يرتفع بعد قرار البنك المركزي الدولار الأسترالي يرتفع بعد قرار البنك المركزي

مباشر: صعدت عملة أستراليا مقابل نظيرتها الأمريكية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، بعد قرار البنك المركزي في البلاد.

وقرر بنك الاحتياطي في أستراليا اليوم الإبقاء على معدل الفائدة كما هو دون تغيير عند مستوى قياسي متدني يبلغ 0.75 بالمائة.

وتأتي هذه الخطوة بما يتماشى مع توقعات المحللين على نطاق واسع.

وكان المركزي الأسترالي قد خفض معدل الفائدة ثلاث مرات في العام الحالي منذ اجتماع يونيو/حزيران الماضي.

ويعتبر اجتماع السياسة النقدية اليوم هو الأخير في العام الحالي.

وقال محافظ البنك المركزي "فيليب لوي" خلال بيان السياسة النقدية الصادر اليوم أن تيسير السياسة النقدية في العام الحالي يدعم التوظيف ونمو الدخل في أستراليا بالإضافة للمساعدة في العودة إلى مستهدف التضخم على المدى المتوسط.

ويجدر الإشارة إلى أن "فيليب لوي" ذكر في تصريحات سابقة أن التيسير الكمي أحد الخيارات المطروحة لدعم وتحفيز الاقتصادز

وبحلول الساعة 7:46 صباحاً بتوقيت جرينتش، ارتفع الدولار الأسترالي مقابل الأمريكي بأكثر من 0.3 بالمائة ليصعد إلى 0.6843 دولار أمريكي.

لكن منذ بداية العام الحالي وحتى الآن، فإن عملة أستراليا شهدت خسائر تتجاوز 2.9 بالمائة أمام الورقة الخضراء.

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
الأحد.. مناقشة مشروع الميزانية التقديرية لـ"أوابك" 2020

الأحد.. مناقشة مشروع الميزانية التقديرية لـ"أوابك" 2020

إنفوجراف.. أهم قرارات البنوك المركزية العالمية في 2019

إنفوجراف.. أهم قرارات البنوك المركزية العالمية في 2019

تقرير: 3.5% نموًا متوقعًا باقتصاد السعودية غير النفطي 2020

تقرير: 3.5% نموًا متوقعًا باقتصاد السعودية غير النفطي 2020

سعر برميل النفط الكويتي يرتفع لـ 68.27 دولار

سعر برميل النفط الكويتي يرتفع لـ 68.27 دولار