الدولار الأسترالي يرتفع بعد قرار البنك المركزي

مباشر: صعدت عملة أستراليا مقابل نظيرتها الأمريكية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، بعد قرار البنك المركزي في البلاد.

وقرر بنك الاحتياطي في أستراليا اليوم الإبقاء على معدل الفائدة كما هو دون تغيير عند مستوى قياسي متدني يبلغ 0.75 بالمائة.

وتأتي هذه الخطوة بما يتماشى مع توقعات المحللين على نطاق واسع.

وكان المركزي الأسترالي قد خفض معدل الفائدة ثلاث مرات في العام الحالي منذ اجتماع يونيو/حزيران الماضي.

ويعتبر اجتماع السياسة النقدية اليوم هو الأخير في العام الحالي.

وقال محافظ البنك المركزي "فيليب لوي" خلال بيان السياسة النقدية الصادر اليوم أن تيسير السياسة النقدية في العام الحالي يدعم التوظيف ونمو الدخل في أستراليا بالإضافة للمساعدة في العودة إلى مستهدف التضخم على المدى المتوسط.

ويجدر الإشارة إلى أن "فيليب لوي" ذكر في تصريحات سابقة أن التيسير الكمي أحد الخيارات المطروحة لدعم وتحفيز الاقتصادز

وبحلول الساعة 7:46 صباحاً بتوقيت جرينتش، ارتفع الدولار الأسترالي مقابل الأمريكي بأكثر من 0.3 بالمائة ليصعد إلى 0.6843 دولار أمريكي.

لكن منذ بداية العام الحالي وحتى الآن، فإن عملة أستراليا شهدت خسائر تتجاوز 2.9 بالمائة أمام الورقة الخضراء.