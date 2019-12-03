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أسهم البنوك والبتروكيماويات تصعد بالسوق السعودي في التعاملات الصباحية

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أسهم البنوك والبتروكيماويات تصعد بالسوق السعودي في التعاملات الصباحية أسهم البنوك والبتروكيماويات تصعد بالسوق السعودي في التعاملات الصباحية

الرياض - مباشر: دعمت أسهم البنوك والبتروكيماويات أداء المؤشر العام لسوق الأسهم في التعاملات الصباحية لجلسة اليوم الثلاثاء، ليخالف السوق توقعات المحللين.

وبحلول الساعة 10:30 بتوقيت الرياض، سجل المؤشر العام ارتفاعاً بنسبة 0.53 بالمائة إلى مستوى 7876.8 نقطة ليربح نحو 40.14 نقطة.

وجرى التعامل على 11.4 مليون سهم وبقيمة 292.64 مليون ريال، موزعة على 15.76 ألف صفقة.

وكان محللون لمباشر قد توقعوا أن تستمر تراجعات السوق السعودي مع تراجع مستويات التداول في ظل عدم وجود محفزات، والانتهاء بشكل كامل من اكتتاب شركة أرامكو.

 وارتفع قطاع البنوك بنسبة 0.8 بالمائة بدعم من سهم الراجحي الذي ارتفع بنسبة 0.64 بالمائة، والإنماء بنسبة 0.44 بالمائة.

كما سجل قطاع المواد الأساسية ارتفاعاً بنسبة 0.46 بالمائة بدعم من سهم سابك المرتفع بنسبة 0.33 بالمائة.

وتصدر سهم الراجحي السيولة بنحو 52.72 مليون ريال، فيما كان سهم الإنماء الأنشط من حيث الحجم بنحو 1.56 مليون سهم.

وتصدر التراجعات قطاع التأمين بنسبة 0.37 بالمائة بفعل هبوط سهم ولاء للتأمين بنسبة 1.36 بالمائة، وبوبا العربية بنسبة 0.98 بالمائة.

و أنهى المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية تعاملات جلسة أمس الاثنين، على تراجع وسط  تحسن هامشي لمستويات التداول، بنسبة 0.87 بالمائة إلى مستوى 7833.38 نقطة ليفقد نحو 68.55  نقطة.

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