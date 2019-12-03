برنت يتجاوز 61 دولاراً مع إشارات خفض إضافي بإمدادات النفط

مباشر: ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مع توقعات بمزيد من الخفض في إمدادات الخام قبل اجتماع منظمة أوبك وحلفاؤها المرتقب.

وينتظر المستثمرون نتائج اجتماع منظمة الدول المصدرة للنفط يوم 5 ديسمبر/كانون الأول الجاري في فيننا على أن يعقبه اجتماعاً آخر مع منتجي الخام الحلفاء من غير الأعضاء في أوبك، وذلك لمناقشة اتفاقية مستويات إنتاج الخام.

وأوضح تقرير نقلته وكالة رويترز عن مصادر لم تفصح عن هويتها، أن أوبك والحلفاء يناقشون خطة لزيادة اتفاقية خفض الإنتاج الحالية والبالغة 1.2 مليون برميل يومياً بنحو 400 ألف برميل يومياً إضافي مع تمديدها حتى يونيو/حزيران.

ومن المقرر أن تنتهي صلاحية اتفاقية كبح الإمدادات الحالية بنهاية مارس/آذار عام 2020.

ومن جهة أخرى، من المقرر الإفصاح عن البيانات الأولية لمخزونات النفط الأمريكية في وقت لاحق من اليوم على أن تفصح إدارة معلومات الطاقة عن الأرقام الرسمية غداً الأربعاء.

وعلى صعيد التطورات التجارية، يركز الجميع على إشارات جديدة بشأن التوصل إلى اتفاق مبدئي بين الولايات المتحدة والصين خاصةً بعد الانتكاسة التي شهدتها العلاقات السياسية بين البلدين في الأسبوع الماضي.

وبحلول الساعة 7:06 صباحاً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر فبراير/شباط بنحو 0.3 بالمائة ليصل إلى 61.10 دولار للبرميل.

كما زاد سعر العقود المستقبلية لخام نايمكس الأمريكي تسليم شهر يناير/كانون الثاني بنحو 0.5 بالمائة مسجلاً 56.23 دولار للبرميل.